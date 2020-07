«El juvenil y el hooligan harán un buen equipo el año que viene»

El presidente y máximo accionista del Atlético Baleares, Ingo Volckmann, ha publicado un duro vídeo en su cuenta de Facebook cargando contra las decisiones del hasta ahora entrenador blanquiazul, Manix Mandiola, al que acusa de realizar un planteamiento «cobarde» en los playoffs de ascenso.

El dirigente blanquiazul ha compartido su malestar por las decisiones del entrenador vasco, contra el que ya cargó por los cambios realizados en defensa de cara a la segunda eliminatoria ante el Cornellà. Volckmann deja entrever en su mensaje que podrían haberse dado extrañas circunstancias en una fase de ascenso que ha vuelto a dejar a los balearicos sin el anhelado salto al fútbol profesional.

El máximo accionista del Atlético Baleares lanza otro dardo a Manix Mandiola, que en su día se había referido a él como un «hooligan» y al director deportivo, Patrick Messow, como un «juvenil». Volckmann termina su vídeo asegurando que la próxima temporada volverán a pelear por el ascenso y que «el hooligan y el juvenil harán un buen equipo».

El presidente balearico se lamenta por no haber optado por un cambio en el banquillo cuando el preparador eibarrés advirtió al club de sus intenciones de no continuar en la Isla incluso si lograba el ascenso a Segunda División. Volckmann acompaña su vídeo con un mensaje contundente:

No es oro todo lo que reluce. Por lo general, no soy alguien que habla mucho sobre el pasado después, pero en este caso tengo que decir al menos algo sobre los playoffs perdidos. Podría decir mucho, pero esa no es la cuestión. Estoy molesto porque no seguí a mi corazón después de que Manix me dijera que ya no quería ser nuestro entrenador para la próxima temporada, que no quería aunque hubiéramos tenido la oportunidad de jugar en la Segunda división. Pensé que se merecía seguir con nosotros por su buen trabajo pasado a pesar de decir en marzo que no quería seguir. Tampoco me importaba si me llamaba hooligan o al director deportivo que le fichó y es su jefe directo Patrick juvenil. No me importa todo eso porque se trata de éxito para el club. Pero como dije, debería haber actuado en ese entonces, en marzo, eso es muy estresante para mí. Pero les puedo prometer una cosa que volveremos y espero que renunciar a tanto como este año rendirse no sea una opción para mí. Visca Baleares»