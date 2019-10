Mandiola: «Tenemos la autoestima muy alta»

La satisfacción por la buena marcha del equipo y la cautela por las adversidades que pueden presentarse en el campeonato se entremezclan en el discurso del técnico del Atlético Baleares, Manix Mandiola, que celebra el nivel de confianza de los suyos sin perder de vista las dificultades que han superado para lograr el liderato y las que vendrán a medida que avance el curso.

«De momento vamos bien y con la autoestima muy alta. Está mal dicho pero ahora entramos en los partidos pensando que somos invencibles. Salimos al campo sin complejos y nos da igual el rival, aunque luego puedan venir cuatro chavales y nos pintarán la cara», ha analizado el preparador blanquiazul respecto al momento que viven los suyos.

Para Mandiola es la hora de «aprovechar la racha porque estos puntos ya no nos los quitan y llegarán momentos en los que no estemos tan finos».

Ni siquiera la metamorfosis de la plantilla o el cambio de campo han alterado el rumbo de los balearicos. «Las cosas salen bien y no sabes si por el estadio o los jugadores, pero no vamos a darle más vueltas porque el equipo está bien y que dure», ha comentado incidiendo en que «deseaba este inicio pero no lo esperaba». «No visualizaba estos registros, pero quiero ganar todos los domingos y no nos conformamos: queremos siete de ocho», ha añadido.

El Sporting B, que tiene como entrenador al exjugador del ATB Samuel Baños, encara el duelo de este domingo (12:00) en el Estadi Balear tras haber perdido la pasada jornada ante el Ibiza 0-2. Mandiola advirtió del peligro que representa la calidad individual de los integrantes de un filial. «Juegan sin presión y son un montón de individualidades que quieren hacer bien lo suyo para llegar al primer equipo. Son una suma de individualidades y si tienen su día un par de artistas te la pueden liar», argumentó. La clave del éxito, como es habitual, será el acierto. «Depende del acierto nuestro o suyo y no sé lo que pueden hacer, pero les dejaremos hacer poco», resumió.

Manix Mandiola fue reconocido ayer con el premio Ramón Cobo como mejor entrenador del grupo tercero de Segunda B y quiso hacer extensivo el galardón al equipo. «Cuando hay que premiar, en vez de a 22 jugadores se da a uno y me ha tocado a mí estar en la foto. Teníamos buen equipo y se personaliza en mí, ni tan mal», dijo.

El entrenador celebró el hecho de que Jordan Holsgrove renunciara a la selección escocesa sub 21 y todo apunta que se mantendrá en el once. De cara al domingo están descartados tanto el lesionado de larga duración Canario como Arturo, que pasará diez días en el dique seco, lo que podría permitirle repetir once. «Es una faena para los que no juegan, pero no se puede tocar mucho el once», explicó Manix que quiere a todos «enchufados» tras la experiencia de los playoffs de ascenso del pasado curso.