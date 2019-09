El Atlético Baleares se reencuentra con la victoria

Importante triunfo del Atlético Baleares ante el Sanse (3-2) en un encuentro de Segunda B muy bien jugado por parte del equipo blanquiazul y que salvo algunos minutos en el primer tiempo y los últimos tras el descuento, siempre tuvo controlado. Ortiz avanzó al ATB en el primer tiempo y Fer equilibró el encuentro. Tras el descanso, de nuevo Jorge Ortiz y Gabarre sellaron el triunfo local. Joel maquilló la actuación visitante con el tres a dos ya en tiempo de descuento y afortunadamente sin tiempo para buscar una reacción aún mayor.

El Atlético Baleares salió de inicio con Manu Herrera, Pedro Orfila (en lugar de Luca Ferrone) y Peris en los laterales; Vallori y Aurtenetxe en el eje de la zaga; Villapalos y Rovirola por delante, David Haro y Pedro Ortiz en las bandas e Iturraspe por detrás de Gabarre. Un plan al que ya se está acostumbrando el equipo y la afición. Un buen plan.

Sin embargo, el primer susto llegó relativamente pronto, justo en ese tramo de minutos donde los equipos toman contacto con el césped y se acomodan a los vaivenes del viento. A los seis minutos el equipo madrileño disfrutó del primer córner a su favor y Puñal remató excesivamente cómodo en el primer palo enviando el balón al larguero. Fue aviso para el equipo de Manix Mandiola.

La oportunidad en contra sirvió al ATB para ponerse las pilas y empezar a mandar en el partido, teniendo más la pelota y tratando de inclinar el campo a su favor. A los once minutos, en el primer saque de esquina llegó el gol blanquiazul. El saque en corto funcionó y la pelota combinada llegó a los pies de Peris que metió al corazón del área para que Ortiz no perdonara y dibujara un arco al que nada pudo hacer el guardameta Cortés. El uno a cero espoleó a los locales que apenas dos minutos después pudieron anotar el segundo. El disparo también con mucha intención de David Haro salió fuera rozando el poste. El partido se situaba en el escenario que más le gusta a los de Manix, resultado a favor y tiempo por delante.

Sin embargo, con el paso de los minutos el ATB entregó el balón al contrario y cuando esto ocurre suelen llegar problemas. El Sanse en dos toques plantó un balón a Fer Ruiz en la línea de medios blanquiazul, el jugador visitante buscó hueco entre los centrales y la metió por encima de un Manu Herrera al que la acción le pilló algo adelantado. Entre el viento y la toque perfecto de Fer, el balón se coló en el interior de las mallas del Atlètic. (1-1), min.34. De aquí al final del encuentro las alternativas se dieron en uno y otro equipo, pero las aproximaciones de uno y otro terminaron en nada y se llegó al descanso con empate a uno.

En la reanudación Manix Mandiola movió el banquillo y dio entrada a Jordan en lugar de Rovirola. El escocés no tardó en dar una primera señal de peligro y nada más saltar al campo lo intentó desde la frontal del área. Su disparo, envenenado por el viento a favor, salió fuera por poco. También por poco no entró el balón de Puñan en un remate de cabeza dentro del área tras el lanzamiento de una falta. Los dos equipos salieron a por el partido. El ATB puso a engrasar su maquinaria y a los siete minutos de la reanudación una jugada de tiralíneas llevada por Iturraspe, David Haro y con la colaboración de Gabarre, que dejó pasar el balón, finalizó con un centro al interior del área donde de nuevo Jorge Ortiz no perdonó y a bocajarro anotó el segundo. Era el momento del Baleares. Y lo aprovechó. Contrariamente a los sucedido en el primer tiempo no cometió el error de dar el balón al rival y se lanzó a por el tercero. A los 66 minutos Gabarre aprovechó una asistencia de Iturraspe para batir al guardameta del Sanse. Mejor imposible. (3-1) y gran segunda parte.

De aquí al final el ATB mantuvo elSegunda B en sus pies y no se dejó sorprender más por el Sanse, que veía como en el minuto 83 le expulsaban a Gullon. Al final, esó sí, tocó sufrir porque Joel consiguó acortar distancias de un bello zurdazo al que no pudo hacer nada Manu Herrera. Era el minuto 91 y el Sanse anotaba el 3 a 2. No hubo tiempo para más y los puntos se quedaron en casa.