«El Atlètic es mi pasión y forma parte de mi vida»

Ingo Volckmann (1967, Berlín) es el máximo accionista y el presidente del Atlético Baleares y esta semana se le hace eterna. El domingo el ATB se juega contra el Racing ascender a Segunda A y esto quita el sueño a cualquiera.

Sin embargo, no ha cambiado en exceso su rutina. A las 6:30 se levanta para practicar deporte. «Unos kilómetros en bicicleta y un par de golpes al saco», declara. Quiere subir a Segunda A, pero en caso de no lograrse el objetivo, no abandonará el barco.

Lleva mucho dinero invertido en el ATB. «Mi previsión era una, pero como me dijeron Tolo Cursach y Fernando Crespí, la previsión no se cumple en esto del fútbol y he gastado mucho más de lo previsto inicialmente». Está en forma y tiene brazos de boxeador. Es el momento de dar el golpe. En Son Malferit se le conoce como ‘el jefe’. En esta entrevista concedida a Ultima Hora Esports analiza el pasado, presente y futuro del club blanquiazul con el punto de mira puesto en el choque del domingo frente al Racing.