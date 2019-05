Mandiola: «Cuanto antes ganemos la liga, mejor»

El técnico del Atlético Baleares, Manix Mandiola, ha dejado claras sus intenciones de «ganar la Liga cuanto antes” y asegurar el título este domingo en Son Malferit ante el Lleida, que apurará sus opciones de conseguir la clasificación para los playoffs. El técnico de los balearicos tiene a todos sus hombres disponibles de cara a un choque en el que no prevé introducir muchos cambios.

«Ahora que ya podemos ser primeros o segundos cuanto antes consigamos ser campeones, mejor y si lo hacemos ganando y haciendo disfrutar a la gente, mejor. A trancas y barrancas tenemos que llegar a la orilla y hacerlo con un punto más que el Hércules», ha comentado el preparador vasco, que quiere acelerar el alirón para evitar la ansiedad. «Todo son momentos oportunos para ser campeones, firmo perder o empatar y sumar en Alicante, porque lo que importa es estar arriba cuando acabe la liga. Cuanto antes lo consigamos mejor para que no lleguen nervios», ha añadido.

Los cinco puntos de ventaja cuando faltan seis por disputarse es una buena ventaja para los blanquiazules, que tienen que visitar al Rico Pérez en la última jornada, y Manix Mandiola sólo quiere poner el foco en el partido ante el Lleida. «El domingo podemos ganar, empatar o perder y el Hércules también, por lo que a lo mejor no lo tenemos que jugar todo en la última jornada, pero es que eso esta ahí y no hablamos de ellos. Entrenamos como siempre e intentamos disfrutar para los 90 minutos de sufrimiento del domingo», ha precisado.

Tampoco cree que la persecución del Hércules o las prisas por abrochar el campeonato en casa este domingo puedan generar ansiedad en los suyos. «No tengo esa sensación de ansiedad y los jugadores tampoco. No noto ansiedad ni se habla del partido, alguno de ellos no sabe con quién jugamos, y no es que estemos relajados, es que llevamos así todo el año y no le damos más importancia de la que tiene», ha reflexionado.

Puestos a elegir le hubiera gustado ser campeón con más tiempo de antelación, ya que las diferentes lecturas sobre los descansos o la posibilidad de perder el ritmo de competición sólo se hacen una vez que termina el playoff. «Se hacen análisis a toro pasado dependiendo de cómo haya ido, yo prefería ser campeón hace dos meses aunque luego haya algún espabilado que diga que es peor, pero nosotros, por ahora, tenemos que esperar como mínimo hasta este domingo», ha dicho.

Manix Mandiola espera a un Lleida que llegue a Son Malferit a por los tres puntos teniendo en cuenta que es la única opción del conjunto catalán de optar a la cuarta plaza en el grupo tercero de Segunda B. «El siguiente partido lo tienen ganado porque es contra el Ontinyent e imagino que tienen el objetivo de llegar a los 59 puntos que sería la última manera de entrar. No sé si bueno o malo, pero para ellos el empate no es bueno y tienen que venir a ganar, lo que puede suponer un partido más abierto», ha analizado.

Los blanquiazules acumula una racha de 18 jornadas sin conocer la derrota, ya que no caen desde que lo hicieran precisamente en el campo del Lleida hace ahora una vuelta y el entrenador del Atlético Baleares ha puesto en valor el trabajo de los. «Perdimos después de ponernos 0-1 y 1-2 y mira como cambia el cuento. Nos fuimos de vacaciones navideñas a cinco puntos del Lleida y mira como estamos, algo habremos hecho bien», ha argumentado.

El rendimiento de su equipo y la fiabilidad mostrada tanto en la segunda vuelta como sobre todo en Son Malferit invitan a pensar en la posibilidad de minimizar la pegada del Lleida, que cuenta en sus filas con el máximo realizador de la Liga Pedro Martín (16 dianas) y el tercer máximo goleador Juanto Ortuño (13). «Han bajado su nivel de anotación, pero la primera vuelta fueron los dos máximos goleadores del grupo. Aquí hemos jugado contra todos y hemos minimizado a los rivales ¿por qué va a ser diferente?», ha opinado.

Manix Mandiola dará continuidad al bloque habitual teniendo en cuenta que dispone de todos sus efectivos y los balearicos aún no han garantizado la primera posición. «Cada uno está en su mejor versión, a nadie le duele nada y si le duele no lo dice ¡cómo para tirarse del barco ahora! Todos quieren salir en la foto», ha concluido.