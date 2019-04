Manix Mandiola: «El que crea que vamos sobrados está muy equivocado»

El técnico del Atlético Baleares, Manix Mandiola, no desvía su atención del partido ante el Valencia Mestalla más allá de la posibilidad de conquistar el título de liga. El preparador blanquiazul advierte del peligro del filial valencianista y niega que su equipo vaya «sobrado» después de haber concedido libre este viernes en una medida que estaba «negociada» si ganaban al Atlético Levante.

«Habíamos negociado que si ganábamos el partido de casa y el de fuera dábamos un día más. Lo de este viernes estaba pactado que ganando cogíamos fiesta», ha explicado Manix Mandiola. Este día de libre más y la ventaja de siete puntos sobre sus perseguidores con 12 por disputarse pueden denotar una situación de relajación que el preparador vasco niega. «El que piensa que vamos sobrados está muy equivocado. Somos conscientes de la situación en la que estamos y la humildad es lo que nos ha traído hasta aquí. Venimos de salvar la categoría en la última jornada y esta temporada hemos llegado hasta aquí, así que no vamos a cambiar el discurso», ha precisado.

Estará pendiente de los resultados pero no de los partidos del Hércules y el Villarreal B, que juegan el sábado y en caso de perder dejarían a los balearicos la posibilidad de lograr el título ganando al Valencia Mestalla este domingo (12:00) en Son Malferit. «Me he enterado este jueves de contra quién jugaban, pero no haré un seguimiento. Si no ganan mejor, pero sólo podemos interferir en el verde en el que jugamos y le damos la importancia que tiene», ha argumentado.

El deseo de Manix Mandiola es que el Atlético Baleares consiga asegurar el primer puesto «cuanto antes mejor», pero avisa que será «complicado». «Sólo tenemos que centrarnos en el partido, hacer bien lo nuestro, que no será fácil porque nuestro rival se juega mucho y son chavales de calidad, y no mirar más allá del domingo», ha resumido el técnico.

El calendario depara todavía partidos complicados al Atlético Baleares, que cruzará su trayectoria con un rival como el Valencia Mestalla que pelea por la salvación y otros tres como el Badalona, Lleida y Hércules que pugnan por los playoffs de ascenso. «A partir de ahora todos los partidos que jugamos son contra equipos que se juegan algo. Nosotros quizás tenemos la suerte de ser primeros a falta de una jornada, pero el hecho de jugar contra rivales que se juegan algo nos puede venir bien para seguir siendo competitivos», ha concluido.

Intentar cerrar el campeonato cuanto antes provocará que Manix Mandiola, que recupera a Canario y Nuha Marong y pierde a Pedro Ortiz por sanción, afronte el partido con su formación más habitual dejando para más adelante la posibilidad de repartir minutos si los suyos aseguran el título con antelación.