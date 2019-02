Mandiola, resignado con los fichajes del ATB

Cerrado el capítulo de fichajes en el Atlético Baleares, Manix Mandiola dejó entrever el poso de insatisfacción que le deja el balance de las incorporaciones. El técnico, sin elevar el tono más de la cuenta hacia la dirección deportiva, transige, pero no esconde la ausencia de laterales derechos en la plantilla y, escogiendo bien las palabras, insiste en que su labor es «optimizar» los recursos de los que dispone. Esquivó entrar a valorar si las altas han supuesto un salto de calidad y sobre los fichajes remarcó que «trabajaremos para hacer que parezca que sus anteriores entrenadores estaban equivocados y hacerlos buenos nosotros».

La llegada del último refuerzo balearico, José Peris, ha supuesto un extra de efectivos en el flanco izquierdo de la zaga, un overbooking que contrasta con la ausencia de defensas específicos para la derecha tras la salida de Expósito y en la que la solución desde el inicio del curso ha sido reconvertir a Kike López. «Ahora tenemos tres laterales izquierdos y ninguno derecho. Si hay derechos que pueden jugar en la izquierda se puede hacer al revés y nos adaptaremos, el trabajo es optimizar lo que traigan», analizó al ser cuestionado por si tenía una plantilla compensada.

En cuanto a lo que pueden aportar las nuevas incorporaciones, Manix Mandiola comentó que «acaban de llegar y tendremos que hacer que parezca que era un error de sus entrenadores que no jugaran y hacerlos buenos nosotros». Preguntado a continuación por si estos fichajes elevan el nivel para mantenerse con los mejores, el técnico vasco insistió en la misma idea: «He contestado antes. Voy a intentar que los que no jugaban en sus equipos que parezca que se han equivocado sus entrenadores anteriores y nosotros optimizarlos».

A pesar de que el mercado se ha cerrado, el Atlètic aún tiene una ficha libre. El club puede incorporar a un jugador que no tenga equipo, pero debe tratarse de un futbolista menor de 23 años. En cualquier caso, Manix Mandiola no se mostró precisamente muy optimista ante esta posibilidad:#«Si un jugador sub 23 que esté en paro ahora va a ser un refuerzo, que baje Dios y lo vea».

No en vano desde que empezaron las gestiones para reforzar el plantel Mandiola remarcó la necesidad de elevar la calidad y no simplemente sumar cantidad para tener más jugadores. La llegada de Manu Herrera, que estaba sin equipo, eleva la competencia en la portería, mientras que las altas de Rodri, que no tenía minutos en el Ebro, y Ody, cuya adaptación es una incógnita, no responden al perfil requerido para elevar el potencial del equipo.

Ante la posibilidad de que alguo de ellos disfrute de minutos en la Nova Creu Alta, el preparador balearico manifestó que «los minutos son para los que se los ganan y se puede dar la necesidad por baja de que alguno entre antes de lo pensado, pero los tiempos los marca la competición».

Uno de los primeros en tener minutos podría ser de este modo José Peris en el lateral izquierdo, una posición en la que el técnico ha contado a lo largo de la temporada tanto con Rubén González como con Biel Guasp. Desde la dirección deportiva se considera a Rubén un central, mientras que también se apuesta por Álvaro Vega como posible recambio para el lateral derecho para suplir alguna eventual lesión o sanción de Kike López.