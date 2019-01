El ATB presenta a sus nuevas incorporaciones

El Atlético Baleares ha presentado este martes a sus dos últimos fichajes de invierno. Se trata de Ody Alfa y José Peris, que se unen a los refuerzos de Manu Herrera y Rodri Cuenca.

Los dos nuevos jugadores blanquiazules han sido presentados en la agencia de viajes Atlantic Travel Palmal, uno de los patrocinadores del club, por el director deportivo, Patrick Messow.

José Peris llega tras desligarse del Marbella y acumula una larga trayectoria en Segunda División B, con más de 200 partidos en la categoría, y ha disputado varios playoff de ascenso con el Huracán, el Villarreal B o su último equipo. «Lo voy a dar todo, soy un jugador ofensivo, toda la vida fui mediapunta y banda izquierda y me reconvirtieron a lateral, pero soy difícil de rebasar. No he tenido la suerte de poder ascender pero sí de jugar playoffs, vengo a intentar subir», aseguraba el valenciano.

Por su parte Ody Alfa, es un joven jugador de 19 años, nacido en Nigeria, pero con pasaporte inglés, que se desenvuelve por ambas bandas, preferiblemente la izquierda, aunque puede jugar en punta. Suma más de 40 partidos con el equipo sub23 del Queens Park's Rangers. «Me gusta buscar el uno contra uno, soy rápido y me gusta marcar y dar asistencias», se presentaba el futbolista. «Prefiero jugar de extremos pero puedo jugar de delantero. Samuel ha sido muy importante para llegar aquí, me da confianza porque le conozco y me ayudará para integrarme».