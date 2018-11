Manix: «No es que estén mal ellos, es que nosotros estamos bien»

El técnico del Atlètic Baleares, Manix Mandiola, pasó revista en las horas previas al decisivo duelo en feudo de Cornellà (sábado, 17 horas). Instalado en la zona alta de la clasificación, el once blanquiazul espera dar continuidad a su buena dinámica en Son Malferit, y al triunfo épico ante el Teruel, frente a un oponente que busca los tres puntos para huir de la zona peligrosa.

«Tenemos un partido con posibilidad de sumar y no pensamos ni en los anteriores ni a los que vendrán. Tuvimos el factor suerte contra el Teruel, tiene mérito lo que hicieron ellos con diez, pero el factor suerte pese a que fuimos mejor e hicimos méritos, la suerte la tienes cuando estás haciendo las cosas bien», comentaba Manix en su comparecencia semanal.

Del Cornellà, explica Mandiola que está en una situación «más incómoda que el año pasado, donde perdimos por gol de córner. No es que estén mal ellos, es que nosotros estamos bien, convencidos de nuestro potencial. Viene bien estar subiditos y creer en tí, pero con los pies en el suelo. Se dieron circunstancias contra el Teruel que nos permiten ser conscientes de que somos capaces de darles la vuelta a la situación y la experiencia espero que nos valga si estamos en una tesitura igual».

El preparador delinformó que «Rubén sí es baja, pero si fuera el último partido podría jugar. Rovirola quiere jugar, pero los fisios dicen que no es prudente; Marcos (Jiménez de la Espada) pese al golpe, estará. Hugo está bien, hace mejor a los que juegan, está apretando y es alternativa tanto de titular como para jugar cuándo sea. Los números de Kike en el lateral le avalan pero es una labor colectivo, a veces se señala a jugadores como a De Gea, en este caso fue Expósito, pero no lo veo así aunque ha concedido que ha salido bien la opción de Kike y ahora queremos tocar lo menos posible. Hugo no ha bajado los brazos y aporta hasta cuando no está en el campo porque cuando calienta los del campo se ponen las pilas, estoy encantado con su trabajo aunque no es grato porque a veces ha salido para trabajar sucio y defender el resultado y correr detrás del lateral. Se ha amoldado y trabaja para el equipo», aseveró Manix Mandiola.