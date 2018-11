Mandiola: «Ante el Ebro habrá que reinventarse»

El técnico del Atlético Baleares, Manix Mandiola, espera que las bajas con las que encara el partido ante el Ebro no repercutan, aunque advierte que su equipo «tendrá que reinventarse». El preparador blanquiazul celebra la presión que supone estar ocupando una plaza de playoff y resalta la trayectoria al alza de su rival de mañana antes de visitar un campo complicado al que el equipo tendrá que adaptarse.

Mandiola esquiva poner excusas a las ausencias de Canario por sanción y de Samuel Shashoua por lesión junto a la dudosa participación de Rubén con problemas en los isquiotibiales. «Sacaremos un once competitivo y no podemos lamentarnos, estaban en buena dinámica pero saldremos con once», ha analizado.

El entrenador del ATB ha comentado que no tiene recambios naturales a los hombres de banda, por lo que «habrá que reinventarse». «Hay gente que está jugando menos que está preparada para tirar de ellos. Mejor que jueguen los buenos y los habituales porque están más enrachados, pero sacaremos una alineación competitiva», ha expresado.

Uno de los factores a tener en cuenta son las condiciones de La Almozara «un campo con unas connotaciones parecidas al nuestro». «El rival está habituado a un campo de este perfil, pero no le vamos a dar esta ventaja porque sabemos dónde vamos y estamos preparados para adaptarnos al campo», ha subrayado.

Sobre el rival Mandiola ha explicado que «ha empezado mal, pero la temporada pasada acabó quinto, ha hecho buenos fichajes y tiene un buen entrenador que viene de hacerlo muy bien en Badalona». Además, ha precisado que «ha enlazado dos buenos resultados e hizo un partidazo en Copa del Rey ante el Valencia marcando primero y jugando con diez, así que es un equipo de esta categoría que por circunstancias está abajo».

Mandiola cree que la situación clasificatoria del rival no desviara la atención de sus hombres, a los que no considera que vaya afectar llegar en la cuarta plaza. «Tenemos gente veterana con muchas batallas y es una situación normal, bendita presión y no la que tuvimos el año pasado», ha concluido.