La aerolínea Ryanair, que opera entre Mallorca y varias ciudades alemanas y austriacas , ha nombrado los asientos que se deben evitar en sus aviones Boeing 737-800. Estos son los asientos 12 A y 12 F.

Puede suceder que no haya ninguna ventana o que esté desalineada y no se pueda ver correctamente. Además, las filas 1 y 33 no son necesariamente el lugar ideal para quienes buscan paz y tranquilidad: allí el movimiento delante de los baños es más intenso.

Sin embargo, si realmente quieres dormir, el asiento número 11A es el mejor, según la popular aerolínea, ya que no ha ninguna ventana en el lateral. Por otro lado, si valoras más el espacio para las piernas, la compañía recomienda las filas de salida de emergencia, concretamente las 16 y 17. Puedes facturar en estos asientos 60 días antes del vuelo. Adicionalmente, para los que quieran retumbarse, las filas 1 y2 permiten mover los asientos sin una persona atrás que pueda quejarse al respecto.

Según Rayanir, si quieres tomar fotos particularmente bonitas y dignas de Instagram, el mejor lugar para hacerlo es un asiento junto a la ventana (A o F) en las filas 15 y 18. Sólo allí el ala armoniza perfectamente con el paisaje de abajo.