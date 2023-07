Tiktok está lleno de ocurrencias e ideas originales. En la red social se acumulan miles de vídeos que desvelan trucos ingeniosos para ahorrar o evitar pagar en determinadas ocasiones. El aeropuerto es uno de esos lugares donde todo sube de precio: el agua, la comida... Con el fin de economizar el viaje, Paula Brux, una usuaria de Tiktok, ha compartido una manera para no pagar por el equipaje de mano. Ya que, con las aerolíneas low-cost llevar una maleta, por pequeña que sea, tiene un coste adicional. Una tasa que se puede elevar a 60 euros y que esta pareja ha conseguido evadir.

El equipaje de mano «se refiere al tipo de equipaje que los pasajeros pueden llevar en el compartimento de pasajeros de un vehículo en lugar de un compartimento de carga separado». Pese a que las medidas son dispares entre las aerolíneas, en esta categoría se incluyen maletas, bolsas de fin de semana, mochilas, etcétera. La norma establecida por las compañías aéreas de bajo precio es que se puede llevar un bulto que quepa debajo del asiento. Por lo que, para utilizar el compartimento superior de la nave será necesario pagar una tarifa más alta. Sin embargo, sí están obligados a dejar pasar las bolsas de las compras realizadas en las tiendas duty free.

Es aquí donde han encontrado la clave estos dos viajeros. «Pagas 0,20 euros por dos bolsas del duty free del aeropuerto y te ahorras 30 euros en Ryanair. Estábamos nerviosos, pero ha funcionado 10/10», indica la autora del vídeo. Básicamente, consiste en meter «lo que no cabe» en una bolsa de plástico de las que venden en la zona comercial del aeropuerto y así, no pagar una maleta. Fingiendo que se trata de productos que se adquieren en la terminal y no parte del equipaje. «Hace 3 semanas con Vueling me pidieron el ticket de compra y me miraron la bolsa, tuve que pagar por facturar, solo aviso», confiesa en comentarios otra usuaria.