Son Bauló, una playa tranquila donde disfrutar de deportes acuáticos

Una playa urbana con encanta. Así ese arenal de Son Bauló, en Can Picafort, en la bahía de Alcúdia. No es la playa más salvaje de la Isla, pero tiene todos los servicios posibles (duchas, socorrista, hamacas, sombrillas, bar, actividades acuáticas, etc) y está muy bien conectada. Gusta tanto a los turistas de los hoteles adyacentes como a los residentes locales. Tiene forma circular y unos 500 metros de longitud. Su arena es blanca y fina y el mar presenta unos colores muy claros de diferentes tonalidades de azul. En su parte posterior, una pequeña elevación de terreno, con pinos, arbustos y una zona húmeda frecuentada por diversas especies de aves.

La Playa de Son Baulo tiene otro plus, un paseo marítimo que invita a pasear. Y cuenta con una amplia gama de ofertas gastronómicas. En la misma playa también hay un par de chiringuitos para comer en un ambiente relajado. Además, hay una empresa de deportes acuáticos directamente en la playa. Uno puede alquilar botes a pedales, canoas y tablas de paddle surf para explorar el agua por su cuenta. Hacer surf o kitesurf en esta playa es más difícil debido a la tranquilidad del agua. Desde la Playa de Son Bauló bordeando la costa se accede a la área protegida de Son Real. Una reserva natural con playas de arena, bosques, su conocida Necrópolis y numerosos itinerarios para la práctica del senderismo. El plan es muy interesante para senderistas o gente con ganas de pasear. Vista del Arenal. Características Servicios de socorrismo: Sí. Duchas: Sí. Lavabos: Sí. Restaurantes: Sí.