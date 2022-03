Todavía no ha empezado abril y son muchos los que cuentan los días para que llegue el verano. Faltan doce domingos para que llegue la estación más calurosa del año, también la más querida por algunos, ya que llegan los días de vacaciones. Y, ¿Quién no ha buscado alguna vez dónde se encuentran las mejores playas? Para todos aquellos curiosos que están pensando en tumbarse en la arena, Tripadvisor ha hecho una selección de las mejores playas de Europa. Como no es de extrañar, dos de ellas se encuentran en Baleares.

El portal de viajes ha otorgado los premios 'Lo mejor de lo mejor' de 'Traveller's Choice', donde los propios viajeros han elegido los galardones. Así han reconocido los mejores lugares que existen ya sea para unas vacaciones en familia, para buscar los mejores hoteles o para elegir los destinos paradisiacos. Dos playas de Baleares han sido reconocidas como las mejores de Europa, concretamente las playas de Muro (Mallorca) y Ses Illetes (Formentera), según el ranking. De Playa de Muro ha sido considerada como la tercera mejor de Europa por ser una playa de arena que ofrece un mar cálido, cristalino y de color turquesa. «Las aguas son tranquilas y de poca profundidad, por lo que son ideales para los niños», señalan. En cuanto a la de Ses Illetes, en Formentera, resaltan su «mar infinito, arena fina, espectaculares vistas, yates, hermosos puestos e Ibiza en el horizonte». El primer lugar del ranking lo ocupa la playa de Isola dei Conigli en Lampedusa, de la que resaltan «su arena blanca, aguas turquesas y una fresca brisa marina». En segunda posición, la playa de Falésia, en Portugal, por «los bellos acantilados de arena roja dan a una playa de arena blanca que se extiende hasta donde alcanza la vista frente al océano verdiazul». Este es el ranquin de las 10 playas más bonitas: Playa de los conejos, Lampedusa, Sicilia

Playa de Falesia, Olhos de Agua, Algarve

Playa de Muro, Mallorca, Baleares

Nissi Beach, Ayia Napa, Chipre

Laguna de Balos, Creta

Playa de Kleftiko, Milo, Grecia

Luskentyre Beach, Isla de Harris, Escocia

Bamburgh Beach, Bamburgh, Inglaterra

Playa de Sotavento, Fuerteventura, Canarias

Playa de Cala Rosa, Sicilia