En esta entrega proponemos una magnífica ruta para descubrir algunas de las possessions y entornos más bellos de Sencelles. Empezamos a caminar en la calle de Es Rafal de Sencelles, hacia el sur, en dirección a Pina.

Duración: 3 h.

Dificultad: Baja.

Equipo: Ropa cómoda.

Agua: No.

Ayuda: Mapa Pla de Mallorca (Alpina).

➡ Camí des Inferns

Salimos del pueblo y dejamos una primera calle a la derecha. Enseguida giramos por la seg unda, llamada del Papa, que se convierte en el Camí de Son Boi. Más adelante, tras un zigzag veremos a la derecha un cartel que indica ‘Santa Eugènia’: es el Camí des Inferns.

➡ Can Raió-Can Castell

Avanzamos ahora por un firme sin asfalto y entre paredes. Pronto sale a la carretera de Sencelles a Algaida, a la que nos incorporamos hacia la izquierda. Enseguida flanqueamos la possessió de Can Raió, y más adelante la de Can Castell.

➡ Camí des Robiols

Avanzamos en la misma dirección. Más adelante, la carretera gira hacia la derecha pero nosotros seguimos recto, por el Camí des Robiols, que nuevamente carece de asfalto. El tramo acaba en la carretera vieja de Sineu.

➡ Camí de Cas Cabo

Nos incorporamos a la carretera hacia la derecha, por su margen izquierdo. Enseguida damos con la carretera de Algaida (izquierda), por la que seguimos. El tramo pronto vira a la derecha, deja el Camí de sa Rajola y al fondo encontramos el Camí de Cas Cabo (derecha), al que nos incorporamos.

➡ Camí d’Aireflor

Avanzamos hacia el noreste flanqueando fincas. El camino vuelve a desembocar en la carretera vieja de Sineu, donde giramos a la izquierda. Bordeando las grandes sementeras de Morelló. Al fondo, las casas de Morelló Nou. Las ‘possessions’ del suroeste de Sencelles Por los caminos Es Inferns, Es Robiols y Morelló Nou Avanzamos por su ancho margen hasta encontrar en el otro lado el Camí d’Aireflor.

Bordeando las grandes sementeras de Morelló. Al fondo, las casas de Morelló Nou.

➡ Camí de So na Rossa

Avanzamos hacia el noroeste y flanqueamos Aireflor, una de las possessions más emblemáticas del municipio. Seguimos hasta dar con el Camí de So na Rossa.

➡ Son Sant Joan

Seguimos momentáneamente a la izquierda para visitar las magníficas casas de Son Sant Joan, en cuya fachada veremos interesantes detalles góticos y también heráldicos.

➡ Camí de Morelló Nou

Volvemos hasta el Camí d’Aireflor y seguimos por el de So na Rossa (NE). Tras superar la entrada de Morelló Vell veremos un camino a la derecha sin asfaltar, por el que seguimos. Desde aquí podremos contemplar las magníficas casas de Morelló Nou.

➡ Camí des Inferns

El camino flanquea pinares y sementeras hasta salir a un cruce, donde seguimos hacia la izquierda. Bordeamos unas casas y salimos frente al Camí des Inferns.

➡ Sencelles

Volvemos al punto de partida por el mismo itinerario.

La ruta y el itinerario gráfico

1. Can Raió.

2. Camí des Inferns.