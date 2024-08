Aki Kim, 71 años, y Koichi Suzuki Kim, 73 años, arrasan en redes desde sus vacaciones Mallorca. En su cuenta de Instagram, la pareja japonesa acumula un millón de seguidores. Los septuagenarios publican sus 'outfit of the day', un formato de vídeo típico entre jóvenes, en el que muestran sus estilismos día a día. Sin mayores pretensiones, en sus publicaciones saludan a la cámara y dan una vuelta sobre sí mismos para mostrar sus looks. Junto con su familia, se han instalado en la Isla para disfrutar de unas vacaciones.

La pareja ha conseguido capturar a la audiencia a través de estos vídeos caseros y llenos de estilo. Aki y Koichi fueron invitados a España de la mano de una marca, y decidieron convertir el viaje de trabajo en unas vacaciones familiares. Tras pasar unos días en Madrid, los japoneses han volado a Mallorca, convirtiendo la Isla en el telón de fondo de su cuenta en redes sociales. En su primer día junto al Mediterráneo, han elegido estilismos veraniegos, Aki ha llevado un vestido de rayas marineras, y Koichi una camisa con detalles negros y pantalones verde oliva. #fashion #style #outfit ♬ vibey birds of a feather - Jordan Greenwald @akiandkoichi Hello from Mallorca ☀️ @yurikaifoundit #ootd «Nos encanta Mallorca. Estamos completamente cautivados», cuentan a su millón de seguidores en su 'outfit of the day' delante de la Seu. El viaje se ha convertido en la excusa perfecta para publicar más de un vídeo al día, según confiesan los 'influencers' septuagenarios: «Estamos saliendo más de lo normal». En su segunda velada en la Isla, Aki ya lucía las tradicionales menorquinas en tono dorado, que combinó con un bolso de Chanel y un estilismo en colores oscuros. Al ritmo de ABBA, Aki y Koichi han descubierto Montuïri. Para su día en el municipio balear, han optado por combinaciones frescas y coloridas, él ha llevado gorra y camisa naranja con unos shorts caqui, mientras que, ella ha lucido un vestido largo con estampado azul. En estas vacaciones, Yuri, su hija y manager, ha hecho una aparición especial en un vídeo: «Edición madre e hija. Pensábamos que solo teníamos un atuendo a juego, pero sin querer hemos traído dos más». El dúo ha enseñado divertidas combinaciones, adaptando el mismo estampado a diferentes edades. Durante su estancia, la pareja se ha disfrutado de diferentes entornos de la Isla, alojados en un hotel en Illetas, una finca en el interior... Antes de regresar a California, su lugar de residencia, han aprovechado para grabar un último vídeo en España de la mano de Dior. La casa francesa de moda ha confiado en los japoneses para lucir el logo de la marca en un 'total look' en denim. Esto, marca un hito en la trayectoria de la pareja, que lleva cosechando éxito en redes sociales desde que en mayo de 2023 su hija publicó desinteresadamente un vídeo de sus padres con un conjunto adorable. Para sorpresa de la joven, el sentido de la moda de su madre cautivó a una audiencia mucho más amplia, llevando a ambos padres a la fama viral.