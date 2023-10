Adidas hace un guiño a 'Los Simpson' y las redes enloquecen

Homer Simpson, el icónico personaje del sofá de la televisión más famoso del mundo, ha protagonizado innumerables aventuras y desventuras a lo largo de los años. Adidas ha querido hacer un guiño al famoso padre de familia y ha sacado tres zapatillas que tiene que ver con él y la mítica serie de televisión. Aunque aún no están a la venta, la difusión del calzado en redes sociales ha enloquecido a los aficionados de Los Simpson. ¿Quieres saber cómo son? Te lo contamos.



Las Adidas Homer Simpson se presentan como parte de la línea NMD G1, conocida por su diseño contemporáneo y su comodidad sin igual. Esta versión en particular lleva el característico estilo del Homer a un nuevo nivel. Los colores, evidentemente, están dominados por el amarillo y el azul, los tonos asociados con el personaje. Sin embargo, lo que realmente destaca de este diseño son los pequeños detalles y referencias al programa: Homer Simpson escondiéndose tras una de las bandas de las zapatillas que recuerda a a la mítica escena (y posterior meme) de él ocultándose en el arbusto. Cada elemento ha sido cuidadosamente pensado para deleitar a los fans.

Las tres zapatillas de Adidas en homenaje a 'Los Simpson'.

Pero la colaboración no se detiene ahí. También se ha revelado un segundo diseño -adidas adIFOM Superstar Clouds-, que aunque no lleve la cara de ninguno de los personajes es un elemento clave de la serie: las famosas nubes que aparecen en la cabecera desde el primer capítulo hasta la actualidad. La intro ha tenido una serie de cambios pero siempre se ha respetado la seña de identidad del letrero 'The Simpson' que surge de las nubes al principio de cada capítulo. Con una base predominantemente azul y blanca, esta versión se siente más sutil que la primera anteriormente mencionado, pero sigue teniendo esos guiños característicos que los fans reconocerán al instante.

Por último están las adidas Forum Low Living Room. El espacio más famoso de la casa de Los Simpson se ha inmortalizado en el calzado de la famosa firma. El salón es la parte que más ha salido en la serie y Adidas ha querido enmarcar para siempre en una de sus zapatillas. Un diseño que evoca a cada rincón de la sala de estar agregando materiales de los muebles -el color marrón-, etiquetas con el clásico cuadro de un velero enmarcado en la pared en la lengüeta del calzado y la alfombra de color rosado en la puntera del zapato. El famoso sofá de la familia no solo aparece en la parte exterior sino el interior ya que está forrado de un tejido que se asemeja al mueble más icónico de la familia Los Simpson.

Los tres modelos, además de ser una oda a Los Simpson, ofrecen toda la calidad y comodidad que los seguidores de Adidas esperan. Hechos con materiales de primera calidad y con la tecnología de calzado más avanzada de la marca, estos zapatos son ideales para el uso diario, para hacer deporte o simplemente para lucir en ocasiones especiales. Después de todo, no todos los días se tiene la oportunidad de llevar a uno de los personajes animados más queridos en los pies.

El lanzamiento de las Adidas Homer Simpson ha generado una gran expectación en redes sociales. No es para menos, pues combina la nostalgia de una serie que ha marcado a generaciones con la moda deportiva actual. Para muchos, este tipo de colaboraciones representa la perfecta fusión entre la cultura pop y la moda, demostrando que los límites entre ambos mundos son, en realidad, muy difusos. Si bien todavía no se ha confirmado una fecha exacta de lanzamiento, se espera que estas zapatillas estén disponibles en las próximas semanas. Y, como suele ocurrir con este tipo de ediciones limitadas, es probable que se agoten en poco tiempo. Por lo tanto, si eres un verdadero fan de Los Simpson y te encanta el calzado deportivo, deberías estar atento a las actualizaciones de Adidas para no perderte la oportunidad de tener en tus manos este par único.