La reconocida actriz y modelo española Paula Echevarría vuelve a ser tendencia en el mundo de la moda al rescatar una prenda que muchos creían relegada al pasado: los pantalones pitillo. A través de su reciente aparición en un evento, Paula demostró que estos pantalones ajustados siguen teniendo cabida en el guardarropa de las amantes del estilo.

La actriz y creadora de contenido Paula Echevarría optó por combinar sus pitillos con una blusa sobria, americana negora y accesorios que resaltaban su silueta esbelta, reivindicando la versatilidad y elegancia de esta prenda que había sido desplazada por cortes más anchos y relajados en los últimos años. El pitillo, conocido por su corte ceñido al cuerpo, se popularizó en la década de los 2000 y se convirtió en un básico de armario tanto para mujeres como para hombres. Sin embargo, con la evolución de la moda y el surgimiento de nuevas tendencias, empezó a perder protagonismo. Ahora, con Paula Echevarría como abanderada, podría estar iniciándose un renacer de esta emblemática prenda.

Las redes sociales no se hicieron esperar y el look de la actriz generó todo tipo de comentarios. Mientras muchos seguidores aplaudían su elección y se mostraban entusiasmados con la idea de volver a usar sus pitillos, otros se mantenían escépticos ante la posibilidad de un regreso en pleno auge de los pantalones de corte ancho. Las influencers y amantes de la moda abren de nuevo el debate si deberían volver o no este tipo de pantalones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche)

Si hay algo que Paula Echevarría ha demostrado a lo largo de los años, es su capacidad para establecer tendencias y redefinir el concepto de estilo. Sin duda, su elección de recuperar los pantalones pitillo será motivo de análisis y podría influir en las decisiones de muchas marcas y diseñadores en las próximas temporadas. Según ha apuntado ella en redes sociales, el total lool es de IKKS.

Habrá que esperar para ver si esta reaparición de los pitillos en el escenario fashionista se consolida o si, por el contrario, se mantiene como una elección puntual de la actriz. Lo que sí es seguro es que Paula Echevarría ha logrado, una vez más, captar la atención de todos y colocarse en el centro del debate estilístico.