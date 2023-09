Las botas UGG llegan en versión 'low cost' a Bershka

Todo vuelve y más en la moda. Las botas UGG, reconocidas mundialmente por su inigualable comodidad y su diseño distintivo, se han convertido en un imprescindible para los meses más fríos. Sin embargo, su precio, a menudo elevado, las ha mantenido como un artículo de lujo para muchos. Pero este otoño-invierno, las cosas están a punto de cambiar: Bershka presenta su propia versión de estas botas, fusionando el estilo UGG con una propuesta low cost. Los aficionados a la moda ya pueden calentar sus pies sin hacer un gran desembolso.

En TikTok se ha viralizado este calzado que fue tan famoso en 2014 y 2015. Muchas usuarias han descubierto que existe la versión low cost en Inditex y no han querido quedarse sin él. Ya no es necesario gastar cientos de euros para disfrutar del look de las famosas botas. Bershka, con su enfoque siempre joven y fresco en tendencias, ha lanzado un clon de estas populares botas por tan solo 36 euros. Estas botas, inspiradas en el diseño original, prometen ofrecer una experiencia cálida y acogedora para los pies, ideal para los días gélidos del otoño e invierno.

El diseño de Bershka mantiene la esencia de las UGG, con un exterior suave y una interior acolchado que asegura el confort. La estética versátil de estas botas permite combinarlas con una amplia variedad de looks, desde un outfit casual con jeans y jersey grueso hasta una combinación más atrevida con vestidos o faldas midi. Con esta nueva propuesta, Bershka invita a todos a sumarse a la tendencia, garantizando calidad y estilo a un precio mucho más asequible. Eso sí, la firma más juvenil señala en su página web que recomienda a las usuarias comprar una talla más grande de la habitual, es decir, que si se tiene la 39 en calzado, en este caso deben elegir la 40.

Aunque se han viralizado en estos últimos días y están cogiendo protagonismo en las redes sociales aún existen unidades en todas las tallas. Además del color tradicional -beige- se encuentra en gris, azul y negro. Con la llegada de las bajas temperaturas, la demanda de botas cálidas y cómodas se incrementa. Las UGG siempre han sido una opción predilecta, pero con opciones como las de Bershka, los consumidores tienen una excelente alternativa que combina precio y diseño. Este invierno, es probable que veamos a muchas personas luciendo sus botas de Bershka, disfrutando del confort sin afectar su bolsillo. Es una clara muestra de cómo la moda puede ser accesible y estilizada al mismo tiempo.