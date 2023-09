Clean make-up: logra el efecto buena cara sin maquillarte demasiado

El mundo del maquillaje está en constante evolución y, en esta ocasión, lo más destacado es el llamado efecto clean. Este estilo, que toma fuerza en la actualidad, se centra en resaltar la belleza natural, con un acabado fresco y luminoso, pero minimalista. Es la respuesta perfecta para aquellos días en los que deseas lucir radiante sin parecer demasiado maquillada. ¿Quieres saber cómo lograrlo? Aquí te ofrecemos un tutorial detallado inspirado en famosas como Hailey Bieber, Selena Gómez o Zendaya. Al final de la noticia encontrarás un vídeo para que sepas cómo aplicar cada producto y conseguir este efecto.

1. Preparación de la piel. Antes de cualquier maquillaje, la preparación es clave. Limpia e hidrata tu piel a fondo. Esto no solo te dará una base perfecta, sino que también ayudará a que el maquillaje dure más tiempo. Para el efecto clean, opta por hidratantes ligeras que dejen tu piel suave y sin sensación grasosa.

2. Base translúcida. Elige una base ligera o una BB cream que coincida con tu tono de piel. La idea es igualar el tono de tu piel, no cubrirla por completo. Aplica con esponja o con los dedos para un acabado más natural.

3. Corrector sólo si es necesario. Si tienes ojeras prominentes o alguna imperfección, usa un poco de corrector. Recuerda que menos es más, así que úsalo con moderación y difumina bien.

4. Resalta tus mejillas. Elige un rubor en crema de tono rosado o melocotón y aplícalo en las manzanas de tus mejillas. Difumina hacia las sienes para un efecto más natural.

5. Cejas naturales. Peina tus cejas y rellénalas ligeramente si es necesario. La idea es realzar su forma natural, no cambiarla. Puedes utilizar un gel transparente para mantenerlas en su lugar.

6. Ojos sutiles. Opta por sombras en tonos neutros, como beige o marrón claro. Aplica ligeramente y difumina. Un poco de máscara de pestañas para realzar tu mirada, y ¡listo!

7. Labios hidratados. Finaliza con un bálsamo labial tintado o un labial en tonos naturales. La clave es que tus labios se vean hidratados y frescos, no sobrecargados.

El efecto clean es la representación del dicho 'menos es más'. Resalta tu belleza natural y te hace lucir fresca y radiante sin la necesidad de muchos productos. Además, es rápido y fácil de hacer, lo que lo convierte en el look perfecto para el día a día. Si aún no lo has probado, te animamos a hacerlo y a disfrutar de tu belleza natural realzada con este efecto limpio y luminoso.