Hailey Bieber causa furor con su icónico total look rojo

Los looks de Hailey Bieber siempre son icónicos siendo una fiel prescriptora de la moda más seguida por el mundo entero y creando tendencia allá por donde pise. El motivo de su outfit arrasador ha sido el lanzamiento de su nuevo tratamiento labial de su marca de cosmética, Rhode, que ha colaborado junto a la cadena de donuts de la multinacional estadounidense Krispy Kreme. La fiebre por los conjuntos monocromáticos siempre son un acierto, y así lo ha vuelto a demostrar la modelo y empresaria.

Se trata de un vestido palabra de honor que postulaba como el diseño más propenso a conquistar el street style, cumpliéndose a la perfección. Se ha decantado por un vestido corto de color rojo pasión que se adapta a la perfección a su figura. El diseño pertenecía a la firma de lujo italiana, Ermanno Scervino, que ha conjuntado a la perfección con unos tacones y complementos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hailey Rhode Baldwin Bieber (@haileybieber)

Pudimos ver a Hailey con su y famoso maquillaje que ha revolucionado las redes sociales llamado el strawberry girl look, con un moño pulido, al que ya nos tiene acostumbrados y un espectacular bolso de asa corta. La modelo combinó el vestido y el bolso con unos tacones de Lidylle de Maison Ernest, pero más tarde veíamos como se cambió a un calzado más cómodo siendo unas bailarinas de charol del mismo color.

En diversas ocasiones se ha visto a la pareja ir con looks similares y del mismo dresscode, pero en esta ocasión también llamó la atención la elección de Justin Bieber. Una de las formas de expresión del cantante es ir a destiempo y no seguir demasiado las modas, siendo completamente diferente a Hailey. Pero en esta ocasión es donde hemos visto las diferencias más marcadas, mientras ella vestía impoluta, el se decantó por un chándal gris, unas Crocs amarillas con calcetines y una gorra rosa encima de la capucha. Este look ha causado un gran revuelo y ha sido muy comentado en redes sociales.