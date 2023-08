Olvídate del pelo paja: aquí tienes las claves para tener un cabello hidratado y con brillo.

El verano es la época perfecta para disfrutar del sol, el mar y la piscina. Sin embargo, todos estos elementos, aunque reconfortantes, pueden ser enemigos declarados de nuestro cabello. Si al final del día tu melena luce más parecida a la paja que al sedoso y brillante cabello que deseas, es hora de tomar cartas en el asunto. Por ese motivo, te dejamos algunos trucos para mantener tu pelo hidratado en verano.

Di adiós al secador

Empecemos por lo básico: el calor excesivo. Si ya el sol está haciendo lo suyo, ¿por qué agregar más calor con herramientas como secadores o planchas? Durante el verano, es ideal darle un descanso a estos artefactos y optar por secar el cabello al aire libre. Esta simple acción reducirá la exposición al calor directo, evitando así que se reseque y pierda su vitalidad. Además, con las altas temperaturas del verano, tu cabello se secará en un abrir y cerrar de ojos, logrando una apariencia más natural y saludable.

¿Un nuevo look? Prueba un corte de pelo

No hay mejor momento que el verano para renovarse, y tu cabello no es la excepción. Cortar las puntas abiertas y dañadas puede marcar la diferencia entre una melena apagada y una llena de vida. Además, un corte fresco y a la moda, como el bob o las capas largas, puede ayudar a reducir el volumen y el encrespamiento típicos de la temporada. Así, no solo lucirás un estilo a la última, sino que también darás un respiro a tu cabello, permitiendo que crezca más fuerte y saludable.

Protege tu melena de los rayos solares

Si bien es común aplicar protector solar en la piel, muchas personas olvidan que su cabello también sufre con la exposición directa al sol. La solución son los protectores solares capilares. Estos productos crean una barrera que protege el cabello de los daños de los rayos UV, evitando que se reseque y pierda su color. Además, muchos protectores capilares incluyen ingredientes hidratantes que mantienen la melena suave y brillante, incluso después de un largo día bajo el sol.

En resumen, cuidar tu cabello en verano no tiene por qué ser una tarea complicada. Con simples ajustes en tu rutina y la ayuda de productos específicos, puedes disfrutar de la temporada estival sin sacrificar la salud y belleza de tu melena. Porque, después de todo, un cabello hidratado y brillante es el mejor complemento para esos días soleados en la playa o la piscina. ¡Luce tu melena con orgullo este verano!