Victoria Federica se suma a la tendencia del azul eléctrico

Victoria Federica no deja de sorprendernos con sus elecciones de moda. Si bien es cierto que su estilo solía ser bastante clásico ha demostrado tener un ojo clínico para detectar las tendencias emergentes y hacerlas suyas. Recientemente, ha compartido un look en su cuenta de Instagram que deja claro su apego al color más popular del verano: el azul eléctrico.

El azul, en todas sus tonalidades, ha dominado las pasarelas y las redes sociales en los últimos meses. Es un color que evoca tranquilidad, frescura y elegancia, y es precisamente lo que ha logrado transmitir Victoria Federica con su último outfit. Apostando por unos llamativos pantalones pareo en este tono, la joven ha conseguido combinar tendencia y sofisticación en una sola prenda.

El diseño de los pantalones, con ese volumen característico en la parte inferior -que se cierra con un elástico en el tobillo- y más ajustados en la cintura, se ha convertido en uno de los más buscados de la temporada. Son cómodos, versátiles y aportan un toque chic a cualquier conjunto. Y aunque podría pensarse que una prenda con tanto carácter podría ser difícil de combinar, Victoria Federica ha demostrado lo contrario.

Completando su look con una blusa con mangas abombadas y que incluye un puño en la muñeca para seguir la misma línea que el pantalón. La gracia de la camisa está en la parte central al llevar decorados como una torera. Además, el juego de tonalidades de azul en su conjunto añade profundidad y dimensión al look, logrando un efecto visualmente atractivo. El azul, con su capacidad para adaptarse a diferentes estilos y ocasiones, se ha posicionado como el color favorito de muchos. Y ahora, con figuras públicas como Victoria Federica adoptándolo como parte de sus looks, se consolida aún más como el tono de la temporada.