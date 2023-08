Este verano las cangrejeras están volviendo a ver la luz, de todo tipo de formas y estilos se adaptan a la moda actual. Violeta Mangriñán es la protagonista de esta revolución, el impacto que tiene en redes ya se ha visto reflejado muchas veces. Es un icono para todas aquellas mujeres a las que les encanta la moda actual. Esta vez no ha sido menos y las cangrejeras han captado la atención de todas las fashionistas.

Cuándo hace calor buscamos la comodidad, con la frescura y el estilo. La innovación y modernidad son dos claves que este verano están arrasando. Por eso, las cangrejeras están revolucionando la moda otra vez. Se trata de un diseño vanguardistas, todo empedrado y transparente, de la firma Au Revoir Cinderella. Los detalles de este calzado le dan el toque esencial para que nos deslumbre y destaque entre todo lo que estábamos acostumbrados a llevar.

Gelly Silver by Jeffrey Campbell - Au Revoir Cinderella

El problema es que muchas veces al no saber como combinar este tipo de sandalias más extravagantes, nos echamos para atrás y acabamos por no comprarlas. Pero la verdad es que se pueden conjuntar con multitud de conjuntos. Podemos utilizarlas tanto para complementar nuestros looks más casuales como playeros. Un short de tiro alto con una blusa o un vestido largo son conjuntos de ropa que pueden combinar a la perfección con este calzado. Si por otro lado, queremos llegar a obtener un estilo más elegante, optaremos por colores más neutros como un vestido midi fluido.

Además ahora las podemos encontrar en la página web rebajadas a 55 euros, antes las encontrábamos por 65 euros. Disponibles desde la talla 37 a la 41, siendo así muy versátiles y para todo el mundo. Si por lo contrario buscamos una opción más económica podemos encontrar estilos similares a precios más asequibles.