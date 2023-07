En invierno nos preocupamos por no pasar frío y nos aseguramos de cubrirnos bien las manos y la cara, pues en verano sucede lo mismo. Hay que preguntarse si los cosméticos que utilizamos están adaptados a las condiciones climáticas del verano. Nuestra piel en épocas de mucho calor tiende a deshidratarse con más facilidad, provocándonos tirantez, irritación y picazón. Por esa razón, estar hidratados tanto internamente como externamente es esencial, esto nos ayudará a proteger la función barrera de la piel durante todo el verano.

Los dermatólogos y expertos explican que nuestra rutina facial de invierno no puede ser la misma que la de verano, te explicamos los motivos. Con el calor la piel suele pedirnos texturas más ligeras que aporten mucha hidratación con ingredientes como el factor solar, aunque en invierno también hay que utilizarlo, pero no requiere de tanta importancia como en verano. Además, si queremos una protección extra podemos optar por productos que contengan vitamina C, E o el ácido ferúlico. En cambio en invierno buscamos más que contengan ingredientes humectantes, emolientes y oclusivos, ricos en ácido hialurónico, urea, pantenol, entre otros.

Por ello, los productos fluidos y de absorción rápida serán un esencial en épocas calurosas, pero hay que tener en cuenta que una sobrehidratación puede provocar exceso de grasa en la piel y el resultado puede ser la aparición de acné indeseado. Pero la duda que tenemos es: ¿qué productos no debemos usar en verano? La fotoprotección es un sí directo, nos ayuda a estar protegidos y evitar la radiación solar que provoca la aparición de manchas, pero debemos evitar los que contengan hidroquinona y los fotosensibilizantes.

El retinol ¿sí o no?, muchos usuarios que utilizan este ingrediente se preguntan si deben abandonarlo en verano, la respuesta es no. Cuándo nuestra piel está acostumbrada a usar retinol no pasa nada si en verano seguimos con el tratamiento, pero en el caso de no utilizarlo, no se recomienda empezar en épocas de mucho calor. Los dermatólogos son reticentes de quitar los tratamientos de este tipo en verano, porque nuestra piel al ya estar acostumbrada y tener una protección continua, nos asegura mantener la barrera protectora.