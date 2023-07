La película Barbie aún no se ha estresado pero ya se prevé que va a ser un éxito y no solo de taquilla. La expectación de los fans cada vez es mayor y su sueño por poder tener una colección de ropa del filme se ha hecho realidad. Además, el protagonista también va a ser Ken y es que no se han olvidado de su figura al hacer la colección. La previa promoción mastodóntica a nivel internacional y la fiebre por el rosa están inundándolo todo. A lo largo de los últimos meses hemos visto como la actriz Margot Robbie ha ido trayendo al mundo real los looks más icónicos de la muñeca, y es que esta gira mundial ha provocado una locura fashionista.

Zara ha querido participar alimentando el ansia de todos aquellos que aman a Barbie y por este motivo sacarán dos colecciones de productos: una relacionada con los outfits de la película y otra con el merchandising. La marca no ha querido dejar al margen a Ken, por eso podemos encontrar una amplia variedad de productos dedicados a él. El outfit vaquero de la película será la pieza principal de esta colección, además todo se combina con la estética colorista de la película. A parte de ropa también ofrece complementos tales como toallas de playa, gafas, pendientes y muchas cosas más. Colección Ken - Zara. Y por si fuera poco esto no queda aquí porque del 17 al 30 de julio dos tiendas Zara, Campos Elíseos de París y SoHo en Nueva York, se convertirán en la casa de Barbie por tiempo limitado. Los dos espacios albergarán pop-ups diseñados por Random Studio, que pondrán a disposición de los visitantes un set a escala humana del universo Barbie. La colección de Barbie estará disponible en la página web de Zara.com y en las tiendas física a partir del 17 de julio de 2023, para así poder ir al estreno luciendo los mejores looks a la película.