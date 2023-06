El mundo de la moda siempre nos tiene expectantes por los nuevos estilos y combinaciones que las celebridades y figuras públicas usan para marcar tendencias. En esta ocasión, la influencer Alba Díaz nos ha deslumbrado con un conjunto de punto verde de Mango que no solo es elegante y chic, sino que también crea un 'efecto tipazo' que resalta la silueta de quien lo luce. El toque final lo da al combinarlo con unas impresionantes sandalias de plataforma.

Es de la conocida marca Mango, y consiste en un atuendo de punto en un vibrante tono verde que combina a la perfección con la temporada primavera-verano. El tejido de punto es suave y cómodo, lo que lo convierte en una excelente opción para los días cálidos o las noches frescas. La elección del color es especialmente acertada, ya que transmite energía y vitalidad.

La influencer con el conjunto de Mango. Foto: Instagram Alba Díaz.

El ‘efecto tipazo’ que mencionamos se debe a cómo estas dos prendas realzan las curvas naturales. Con un top de manga corta que ella ha querido cortar ya que la prenda era extremadamente larga y un pantalón de cintura alta, es capaz de estilizar la figura de manera sorprendente. Es, sin duda, una excelente elección para aquellas que buscan verse y sentirse bien en cualquier ocasión.

Ahora, lo que realmente hace que destaque y capte miradas es la elección de Alba Díaz de combinarlo con sandalias de plataforma. Las plataformas son conocidas por alargar visualmente las piernas y agregar un toque de glamour y estilo. En este caso, la mezcla con el conjunto de punto verde crea un equilibrio perfecto entre comodidad y elegancia. El look de la influencer no ha pasado desapercibido en redes sociales, donde los seguidores han elogiado su elección de atuendo y la han catalogado como un «icono de estilo». Es un recordatorio de que la moda no tiene que ser complicada para ser efectiva, y que a veces, las combinaciones más simples son las que causan un mayor impacto.