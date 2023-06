Cuando se trata de realzar el bronceado de verano, la elección del color de esmalte de uñas puede ser fundamental. Este año, la socialité Tamara Falcó nos ha dado la clave: el azul es el color que potencia el bronceado, tal y como demostró en su última aparición pública, convirtiéndose en la nueva tendencia de primavera-verano. La marquesa de Griñón, conocida por su estilo sofisticado y elegante, ha sorprendido a todos con su tono azul pastel Gelato on My Mind de Opi. Este audaz cambio ha demostrado ser una estrategia de belleza acertada, ya que en particular parece realzar y contrastar maravillosamente con la piel bronceada, haciendo que parezca más oscura y dorada.

El azul es un color que se asocia con la tranquilidad, la frescura y el mar, lo que lo convierte en una opción perfecta para el verano. Esta tonalidad, que a menudo se pasa por alto en favor de los colores más tradicionales como el rojo o el rosa, está ganando popularidad gracias a su versatilidad y su capacidad para realzar el moreno. Además, hay numerosas opciones de azul para elegir. Desde los pastel hasta los eléctricos más vibrantes, hay un tono para cada tipo de piel y preferencia personal. Puedes optar por uno más claro si tienes la piel pálida para obtener un contraste sutil, o uno más oscuro si tu piel es más oscura para un efecto más dramático. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Falcó (@tamara_falco) Para conseguir un look completo, puedes combinar tu manicura azul con outfits que también jueguen con este color. Un vestido celeste o una camiseta azul marino pueden ser el complemento perfecto para tus uñas. Recuerda que el objetivo es crear un contraste con tu piel bronceada, así que no temas experimentar con diferentes tonos y estilos. Los maquilladores también están incorporando este color en sus paletas, ofreciendo desde delineadores de ojos hasta sombras de ojos. Así que si te sientes atrevida, podrías incluso combinar tu manicura con un poco de maquillaje. En resumen, el azul es el color que realza tu bronceado este verano, tal y como nos ha demostrado Tamara Falcó. Así que, si estás buscando una manera de potenciar tu moreno, no busques más: elige el esmalte de uñas azul para tu próxima manicura. Es hora de decir adiós a los tonos tradicionales y dar la bienvenida al refrescante y elegante azul.