Helen Lindes ficha en Zara el pantalón blanco cómodo y con efecto vientre plano.

En el cambiante mundo de la moda, no hay nada más atractivo que encontrar esa pieza de vestir que combina a la perfección estilo, comodidad y un toque favorecedor. Y cuando alguien tan icónico en esta temática como Helen Lindes hace una elección, el resto toma nota. Esta vez, la ex Miss España y modelo de renombre ha sido vista luciendo un par de pantalones blancos, de tiro alto con bolsillos de plastrón en la espalda de Zara que no solo son cómodos, sino que también tienen un efecto adelgazante en la cintura.

Zara, conocida por ofrecer piezas elegantes y asequibles, ha agregado esta prenda a su colección y ha sido un éxito de ventas. Helen Lindes, con su ojo experto en ropa, no tardó en añadirla a su armario y la ha presentado con gran elegancia en una fotografía en sus redes sociales. Lo que hace que estos pantalones sean realmente excepcionales es su capacidad para estilizar la figura sin comprometer la comodidad. La tela es ligera y transpirable, lo que los convierte en una opción perfecta para el clima cálido, y el diseño bien estructurado proporciona un efecto de 'vientre plano' que muchas mujeres buscan. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Helen Lindes Griffiths (@helenlindesgrif) Además, su color blanco los hace extremadamente combinables, ya que se pueden poner con una variedad de tonos y accesorios, y se prestan para looks tanto casuales como formales. La elección de la modelo de combinarlos con un top a juego, una chaqueta y accesorios mínimos demuestra que estos jeans pueden ser la estrella del conjunto. Otro aspecto destacado es su precio (29,95 euros) y la variedad de tallas disponibles. Zara ha hecho un esfuerzo consciente para ser inclusiva, ofreciendo estos pantalones desde la 32 hasta la 46, lo que garantiza que mujeres de todas las formas y tamaños puedan disfrutar de esta prenda favorecedora. A medida que se acerca el verano, un par de pantalones blancos es una adición valiosa a cualquier guardarropa. Son frescos, elegantes y, cuando están bien diseñados, pueden mejorar la figura. Con su aval implícito y la reputación de la marca de ropa de proporcionar moda de alta calidad a precios accesibles, no es de extrañar que se estén agotando rápidamente. Para quienes buscan una opción favorecedora y versátil para esta temporada, este hallazgo de la ex Miss España es una inspiración perfecta.