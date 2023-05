Buenas, bonitas y baratas: Las 3 deportivas que reemplazan a las de las influencers

Si estás buscando el último grito en zapatillas deportivas y que se ajuste a tu presupuesto, no busques más. Hay tres zapatillas deportivas que están arrasando en el mercado y que podrían muy bien reemplazar a las que llevan las influencers como María Pombo, Carla Di Pinto o Alexandra Pereira. ¿Lo mejor de todo? Tienen la triple B que tanto nos gusta: son buenas, bonitas y baratas.

Si eres de las que tiene en la cesta de la compra miles de artículos, pero no das el paso de comprarlos por su alto precio...estás de suerte. Te dejamos aquí opciones lowcost y muy parecidas a las deportivas de marcas como New Balance, Converse o Nike Jordan para que combines tu outfit de la manera más estilosa posible sin que te dejes un riñón en tus zapatos. Así que, ¿a qué estás esperando? Únete a la revolución de las zapatillas deportivas asequibles.

Alexandra Pereira y las New Balance

En primer lugar, tenemos las New Balance 530, un clásico que nunca pasa de moda. Estas zapatillas, inspiradas en los años 90 y 2000, son conocidas por su comodidad y diseño elegante. Su versatilidad es su mayor atractivo, ya que se pueden usar tanto para un entrenamiento intenso como para un look casual del día a día. Este último look es el que ha elegido Alexandra Pereira con un total black para así resaltar sus zapatillas blancas.

El precio de las New Balance asciende a 110 euros así que hemos buscado la alternativa más barata y parecida posible y ¡las hemos encontrado! Son de la marca Shein y están en todas las tallas. Os recomendamos mirar la guía de tallas y los comentarios de las usuarias para escoger bien antes de comprarlas. Según las reseñas, no pesan nada, son súper cómodas, sientan genial y lo mejor su precio ya que cuestan 23,25 euros.

Las zapatillas de deporte de Shein está en todas las tallas. FOTO: Shein

María Pombo y las Nike Jordan

La segunda marca de zapatillas deportivas que está dando de qué hablar son las Nike Jordan. Muchas influencers, entre ellas María Pombo, han caído ante esta tentación. Aunque estén pensadas para jugar al baloncesto, el boom de estas zapatillas son para uso diario y tener un estilo más de calle. La más pequeña de las Pombo las combina con un jersey azul y verde y unos pantalones marrones. El modelo que lleva María se ha agotado, pero hay más zapatillas de ese estilo. Eso sí el precio no está al alcance de todos ya que valen de 100 a 199 euros.



Por ello hemos buscado unas que fueran del mismo estilo y comodidad que las famosas Nike y las tenemos. Son de Bershka, se llaman Zapatilla abotinada combinada, están en todas las tallas (de la 35 a la 41) y cuestan 35,99 euros. Si eres una persona a la que le gusta destacar, estas zapatillas son para ti.

La Zapatilla abotinada combinada está en la web de Bershka.

Carla Di Pinto y las Converse

Por último, pero no menos importante, tenemos las zapatillas que aunque pasen los años siguen siendo tencencia. Hablamos de las converse. Estas zapatillas combinan comodidad, estilo y una amplia variedad de colores y plataformas. La catalana Cara Di Pinto es una de las enamoradas de este producto y apuesta por todo al negro junto a sus Chuck Taylor All Star Platform. Este modelo cuesta 90 euros así que si no te importa que aparezca el logo hemos encontrado unas muy parecidas y a un precio muy económico.

La zapatilla abotinada con plataforma de Bershka.

Son las Zapatilla abotinada plataforma de Bershka. Al igual que las otras dos alternativas anteriores se encuentra en todas las tallas y su precio es muy asequible: 35,99 euros. El corte es 100% poliuretano, el forro 100% poliéster y la suela 100% de estireno. Eso sí, no las metas en la lavadora ni las sumerjas en agua. Lo más recomendable es limpiarlas con un trapo de algodón seco o un cepillo suave o esponja dura para que estén relucientes como el primer día que las compraste.