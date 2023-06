¿Es compatible la depilación láser con los antihistamínicos?

La depilación láser se ha extendido cada vez más entre la ciudadanía debido a su eficacia y comodidad. Esta técnica, que ha revolucionado el sector de la estética, consiste en eliminar el pelo de la raíz de forma permanente o semipermanente a través de la energía lumínica. Aunque este método permite olvidarte del vello, no ocurre lo mismo si se utilizan otros, de toda la vida, como las cuchillas de afeitar, la cera o la epilady. Por ese motivo, se ha hecho tan popular. De cara al verano muchas personas han realizado el procedimiento para no tener que depilarse durante los meses de más calor. Sin embargo, si eres de los que estás pensando en utilizarlo, debes informar con anterioridad a los profesionales sobre si estás tomando algún tipo de medicamento, ya que no todos son compatibles con el procedimiento.

En el caso de que seas alérgico y estés tomando antihistamínicos para tratar los síntomas de la alergia, esta noticia te interesa. A continuación explicamos si es compatible consumir estos fármacos, mientras se utiliza el método de energía lumínica para eliminar el vello. Algunos expertos en depilación láser como Marta Aguiló, técnica especialista en láser Soprano del centro MESOMEDIC, no ve ningún problema si se realiza con láser Soprano diodo. «Con otros tipos de láser sí que hay que tener mucho más cuidado con los medicamentos fotosensibles», afirma. Igualmente, explica que ella recomienda «hacer siempre una prueba en una zona pequeña» por si hubiera alguna reacción. Otros esteticistas tampoco consideran que existan riesgos si el tratamiento se realiza en zonas corporales y con láser diodo. No obstante, la parte facial es la más delicada y, por ese motivo, aunque se puede continuar con el procedimiento, señalan que hay que hacerse un test de compatibilidad para evitar reacciones. Por último, también recuerdan que si la alergia es muy severa se debe esperar unos días para depilarse hasta que los síntomas se reduzcan.