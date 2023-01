Una buena nutrición empieza en el supermercado. Así lo señala Alejandra Pou Escarrer, nueva nutricionista de Juaneda Hospitales, con consulta en clínica Juaneda, quien advierte que lo primero es no comprar productos que vayan a suponer una tentación y lo segundo aprender a leer lo que de verdad señalan las etiquetas sobre los valores nutricionales de los alimentos. La especialista indica que entre los famosos «buenos propósitos de año nuevo» muchos aprovechan para simplemente adelgazar o para adquirir una educación nutricional y debe hacerse con un profesional.

«Lo que no se compra, no se come. Si quieres disminuir los azúcares, no compres helado, galletas, magdalena: serán una tentación», señala. Como alternativa, tal como explica la nutricionista, «hay que comprar fruta y verdura, de temporada y variada, pescado y legumbres». Señala la experta que las legumbres se componen de hidratos de carbono y de proteína vegetal que sacia debido a su contenido en fibra. «Se pueden comprar ya cocidas y son rápidas de preparar».

Para Pou también es importante entender bien los etiquetados, por ejemplo «saber que el enunciado de los ingredientes van siempre de mayor a menor cantidad, de modo que si vemos en la etiqueta que el primer ingrediente es ya azúcar, aceite de girasol o harinas refinadas, debemos disminuir o evitar ese producto.»

Otra de las pautas que ofrece la nutricionista es organizar el menú semanal e incluir verduras en los platos. «Es importante que haya colores. Para preparar platos equilibrados, mejor contar colores que calorías», Pou enfatiza que un plato será más equilibrado y saludable cuantos más colores se vean.