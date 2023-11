-Buenos días estimados alumnos. Hoy continuaremos estudiando determinados puntos del Fora Porta de levante de la ciudad. Tenemos algunas noticias del tiempo de los musulmanes-andaluces.

-¿Antes de la conquista de Jaime I, ‘Vell Professor’?

-Sí, antes de Jaume I. En aquella época, el levante de la Madina Mayurqa debía de ser un lugar de aprovechamiento hortícola que era atravesado por el importante camino de los Gumara o Gomera. Esta vía coincide con el actual camino del Palmer, que comunicaba la ciudad por la Bab Gumara o puerta de Gomera -luego sustituida por la Almudaina de Gumara, actual Temple- con los lugares dominados por el clan de los Gumara, en la actual marina de Llucmajor. En sa Roqueta des Molinar, entre el Portitxol y el Portitxolet, era donde se alzaban las llamadas Torres Llavaneres, que formaban parte del sistema defensivo de la Madina Mayurqa y que persistieron en la Mallorca medieval. Debemos mencionar también un importante episodio histórico en el que el territorio del levante de Palma constituyó un espacio de primera magnitud y de vanguardia bélica; se trata de la Cruzada pisano-catalana, acaecida en los años 1114 y 1115. Como dice Magdalena Riera, los croatas pisanos y catalanes, estos últimos liderados por el conde Ramon Berenguer III, se dirigieron «a la zona del Arenal, donde finalmente desembarcaron. Instalaron el campamento cerca de la ciudad, hacia el este, y desde ahí lanzaron reiterados ataques contra la ciudad».

Después de la conquista de Mallorca de Jaime I, el territorio del levante de la Ciudad de Mallorca, comprendido entre la carretera de Manacor y el mar, correspondió a la demarcación territorial de la parroquia de Santa Eulalia desde su fundación en 1236 , hasta la creación de las nuevas parroquias, en 1913. Además del ya mencionado camino del Palmer, la región era atravesada por el camino o carretera de Llucmajor, que partía de la Puerta de San Antonio y, justo enfrente, cerca de las famosas Enramades, se separaba de la carretera de Manacor y continuaba por lo que actualmente es el Carrer dels Foners.

Porta del Camp y primeros molinos de Llevant (plànol del s. XVII, circa 1647).

El camino de la Ciudad a Llucmajor por el Portitxol se menciona en el año 1477 en un documento aportado por el historiador Bartomeu Font Obrador, que recoge como las fuertes lluvias derribaron el puente del Portitxol: «Por las grandes lluvias que han acaecido en el presente Regne de Mallorques el pasado mes de octubre del año presente que han discurrido por la riera o torrente que viene al Portitxol por donde pasa el camino real partiendo de las villas y parroquias de Llucmajor, Campos, Santanyí y Felanitx yendo a la Ciudad de Mallorques, han cavado y hecho grandes destrozos en un puente que antiguamente se había hecho en dicho lugar cerca el denominado Portitxol por el que pasan los habitantes de dichas parroquias y otros, partiéndose hasta el agua del mar» .

-Profesor, debe vd. tener más información de esas Torres Llavaneres que ha mencionado.

-Sí, ya hemos dicho que las Torres Llavaneres formaban parte del sistema defensivo de la Madina Mayurqa. Se documentan en 1232 en el Llibre del Repartiment, y en tres ocasiones; empezamos por esta cita: De la ciudad salimos de la puerta Albelet por la vía que va a Montueri... «entro al torrent qui devalla d’orient enves occident, entro prop de les torres que estan singula prop la mar, e es dit torres Llavaneres» . Por segunda vez se mencionan en el Llibre del Repartiment», en referencia a un campo que confronta con el torrente Pauc, que hoy sería el torrente de na Bàrbara -o, mejor, de Barberà-, curso de agua que desciende hasta cerca de las Torres Llavaneres: «Lo camp qui fo d’en Robert de Terragona. Lo qual affronta enves orient ab la via que va a Sixneu. Envés migdia, en lo torrent Pauc, enves aquiló [nord] ab lo torrent davant dit qui devalla prop les torres de Llevaneres». Las torres vuelven a documentarse, por la tercera vez, en ese libro: «Salimos de la ciudad de Mallorca hacia mediodía por la carrera que va a Santueri o Montueri. El campo que afronta de oriente con aquella misma carrera, y hacia cierzo [norte/noroeste] con el torrente, de occidente con la vía que está cerca de las torres que están sobre el golfo del mar, que son llamadas Llavaneres».

-‘Meem’, profesor, creo que tenemos un gran problema!. El diccionario Alcover-Moll dice: «Torre de las Llavaneres o Torres Llavaneres: ant. nombre de una torre o torres situadas cerca de la ciudad de Mallorca, en la parte de levante». Y después aporta una cita de Bernat Desclot que dice nada menos que está cerca del portal de Porto-pí», es decir, a poniente: «El rey hizo establecer la torre de las Llavaneras muy ricamente, que se encuentra sobre el mar, cerca del portal de Porto-pí , mil [pasos]».

-Pues tienes toda la razón, seguramente es una equivocación de Desclot; debería decir puerta del Temple, ya que Santa Fe todavía no se había construido. Una cita importante es la del cronista Ramon Muntaner cuando habla de la expedición que en 1285 capitaneó el infante Alfonso de Aragón, que inmediatamente después fue coronado rey por la muerte de su padre, Pedro el Grande, hermano de Jaime II de Mallorca. Él era, por tanto, sobrino y enemigo de Jaime II de Mallorca. La expedición tenía por objetivo reincorporar la isla de Mallorca a la Corona de Aragón. Dicho esto, lo que nos interesa es que Muntaner menciona en su crónica las Torres Llavaneres, ya que fue el lugar donde Alfonso -el famoso rey Amfós de Cabrit y Bassa-montó el campamento militar; entre otras disposiciones, ordenó que ningún soldado se atreviera a hacer daño a los sembrados ni a otros bienes: «Y a pocos días estuvieron en la isla de Mallorca y tomaron tierra en la Porrassa, y allí pusieron los caballos en tierra. Y el señor infante, con toda la caballería y la almogavería, se fueron atender a las Torres Llavaneras; y el almirante fue allí con todas las galeas. Y cuando todo el mundo estuvo en tierra, el señor infante hizo gritar que nadie, bajo pena de la persona, no cortara ni hiciera ningún daño a la huerta, ni a las viñas, ni a nada que estuviera allí». Y el mismo R. Muntaner vuelve a mencionar las torres, donde se encontraba todavía el campamento del infante Amfós, precisamente en un momento muy importante, cuando le dieron la noticia de la muerte de su padre, el rey Pedro el Grande de Aragón: «E com la galea fo partida, dins pocs dies fo a Mallorca, on trobà lo senyor rei N’Amfòs a les Torres Llavaneres».

Zona sudeste de Palma, con la ‘Huerta Baja’ o Horta d’Avall, al Mapa del Cardenal Despuig (1785)

Las torres Llavaneres se documentan en 1448 en el Libro del Mostassaf, por dos veces. Situa, en definitiva, el primer ‘carnatge’ («bestias muertas tirar») situado en las inmediaciones del Portitxol. La primera cita, extraída de los «Capítols de Clavegueres e de carreres e de taules» dice: «Que algun hom no fassa bassa de lli entorn de la ciutat aytant com te tro a la horta, qui fou d’En Noguera, e al pont d’En Cogolles, ne a la bassa d’En Rabaça e a les Torres Lavaneres, sots pena de vint sous (I lliura)».

La segunda cita, extraída concretamente de los «Capítols de no gitar pedres al mur de la ciutat, ne sutzura fer a les portes de la muralla, ne a la cequia, ne bèsties mortes gitar, e de femers» dice: «Que alguna persona no gos gitar alguna bístia morta ne algunes escombradures ne alguna llejura del vall ne de la carniceria ne de algun altre lloc al vall de la ciutat ne encara en tota la plaça ne en la marina de la porta del Temple. E qui contra farà, pagarà de ban per cascuna vegada, sinó en lo loch acostumat de les Torres Lavaneras, deu sols». Mn. Pons añade en una nota: «Esta referencia hace suponer que dichas torres tantas veces citadas, se levantaban en la actual Roqueta del Molinar, antes islote».

También se menciona el campo de las Torres Llavaneras en el año 1479, en un documento aportado por Maria Barceló y Guillem Rosselló Bordoy sobre una convocatoria para pasar revista a los caballos armados: «sien tenguts fer mostra ensemps plegats dels dits cavalls ab llurs armadures iuxta la concessió en la plaça o camp de les Torres Llevaneres, devant lo portal de Sancta Fe».

-¡Ahora comprendo de dónde viene el nombre de la Porta del Camp!

-Efectivamente, no es un campo cualquiera, es el Camp de les Torres Llavaneres, también documentado Camp de Santa Fe. Este del ‘Camp’ es un tema tan rico que hablaremos de ello en la próxima clase.

-Este nombre debió de desaparecer en el siglo XV o XVI, ¿no es cierto?

-No, que va. De las torres no sabemos casi nada, pero su nombre llegó hasta el siglo XIX. Aquí teneis algunas pruebas documentales: La reseña de la Escribanía de Cartas Reales de 27 de febrero de 1773 dice así: «Jayme Juan Selva... un rafal de tenor de 4 q. 3 cuartones y un huerto de tierra, sito en el termino de la pnte. ciudad, en el parage llamado las Torres Llavaneras, serca el puente d’en Solià... confronta de una parte con el torrente llamado de Barbara,».

La cabrevación de la Escribanía de Cartas Reales de 14 de octubre de 1802 dice: «Dª Margarita Selva... muger del Dr. en Medicina D. Joaquin Oliver... denuncia tener y poseer un rafal sito en el término de esta ciudad en el parage llamado las Torres Llavaneras cerca el puente d’en Solià, de pertenencias de un campo que antiguam.te fue del mag.co Gaspar Thomás... linda con el camino de Llum.or... y con torrente llamado de Barbara». L’11 d’agost de 1814 es repeteixen les dades del document anterior «paraje llamado las Torres Llavaneras, cerca el puente d’en Soliá ... linda con el camino de Llum.or, con huerto de Juana Nadal muger de Josef Moragues xabonero... y con torrente de Barbara».

Finalmente, un documento del 22 de marzo de 1811 identifica uno de los rafales del Portitxol con el antiguamente denominado Salaverd o Torres Llavaneras: Dn Nicolas Siquier síndico apostólico del convento de religiosos capuchinos ... denuncio poseer un rafal con casas, noria y safaretche sito en el termino de esta ciudad en el lugar llamado el Portitchol antiguamente Salavert o Torres Llavaneras tenido en alodio Rl a merced de laudemio libre de censo...».

- Un momento, profesor... y compañeros y compañeras, ¡quiero plantear una cuestión!

-Vale, pero que sea rápido, que ya es hora de acabar.

-Tan rápido como pueda. Resulta que el libro «Els noms de Fora Porta de la Ciutat de Mallorca. Toponímia documentada del Terme de Palma», que vd. debe conocer, trata, brevemente, del «Camí dels Reis».

-Sí, conozco el libro... y ¿qué relación tiene el «Camí dels Reis» con el tema que tratamos?.

-Oh, profesor, espero sacar una buena nota con la teoría que me he montado: el «Camí dels Reis» siempre ha estado relacionado con el gran rey Jaume I... muy grande y alto, pero sólo se trata de un solo rey. Además, todo el mundo sabe que actualmente, recibe esta denominación el camino que va desde Génova hasta el camino de na Cerdana, mucho más a levante que la Real. Y, como recoge el mencionado libro, según el plan de caminos vecinales del siglo XIX, el «Camí dels Reis», desde la carretera de Calvià y Andratx, circunvalaba la ciudad y llegaba hasta la carretera de Llucmajor. Por último, el Diario de Palma de 21 de febrero de 1894 insiste en ese tema: «Ha quedado materialmente impedido el paso por la travesía de la carretera de Manacor a la de Lluchmayor... Recordamos que en el plan de caminos vecinales de Palma se expresaba que el camino dels Reys llegaba a las tapias de Son Gallard, cerca del paraje denominado Coll d’en Rebassa, en cuyo paso la via en cuestión es parte de dicho camino». Aquí va mi hipótesis: El «Camí dels Reis» partía desde Bendinat y Génova y llegaba hasta la costa de levante, cerca del Portitxol... es decir, hasta las las Torres Llavaneres. Por tanto, ya tenemos a los dos reyes que explican el plural del nombre «Camí dels Reis»: el rey Jaume I, desde Bendinat a la Real (1229) y el Rey Alfonso o Amfós, también desde la zona de Calvià hasta las Torres Llavaneres, donde recibió la noticia de la muerte de su padre (1285).

¡Plas plas! -aplaude todo el mundo-. -Muy bien, alumno, -añade el Vell Professor- hemos quedado impresionados. Te has ganado la matrícula de honor. Y... «se non è vero, è bien trovato».