Son ya dos décadas las que lleva el asador Bolixe demostrando su buen oficio en Mallorca. Su propietario, Leo von Notz, llegó a España haciendo una primera escala en Málaga desde su Argentina natal, donde habían recalado sus padres escapando desde Alemania en los momentos difíciles del nazismo. Leo probó suerte en Mallorca, conoció a su mujer, y montó su negocio. De eso han pasado ya 20 años, y Bolixe se ha erigido en una referencia para los muchos aficionados a la buena carne a la brasa en este local ubicado en el número 3 de Eusebio Estada, que ha mejorado su decoración en una reforma reciente. Y como él mismo escribe en su página web, ha hecho realidad el hermoso sueño de tener un restaurante como éste.

Chorizo, morcilla, butifarra, escalivada, empanadillas criollas, espléndidas croquetas…, son algunos de los entrantes habituales en esta casa a la que le pusieron el nombre de los pequeños colmados sudamericanos o, quién sabe, si el inspirador ha sido ese juguete infantil con una bola y agujero en el medio que divierte a los niños.

Pan de masa madre y algarroba.

En asador, lo ideal es dejarse asesorar por el propietario o por cualquiera de los camareros que atienden las mesas. Se puede disfrutar del lomo de cerdo extremeño, de solomillo o de cualquiera de los otros cortes, desde ojo de bife de novillo argentino a picaña Hereford o entraña. Para las mesas de más de dos, lo idóneo es compartir un buen chuletón de Angus irlandés o de vaca madurada, o apostar directamente por su parrillada con carnes de diferentes cortes. Siempre vienen acompañados por excelentes patatas fritas y asadas, y pimientos, y a precios bastante razonables. Para dos personas oscilan entre los 52 y los 60 euros, aunque se puede optar por raciones individuales. Para una mesa de cuatro, el solomillo siempre es una opción segura (26,6), lo mismo que la picanha (23,75), que se puede preceder con unas crujientes croquetas de cocido y de carrillera al malbec (10,5), cubiertas de panko crujiente y coronadas por mayonesa de jugo de su propia carne y piparra, estupendas, y de un buen provolone con carpaccio de tomates con orégano tostado al horno, fresco y sabroso (12,75). Esta fue nuestra elección para cuatro, más que suficiente para no quedar excesivamente llenos. La carne no es lo único, aunque sí lo más presente en la carta de Bolixe. No probamos, aunque tenía buen aspecto, el bacalao y los sorrentinos, esa especie de raviolis de inspiración argentina, rellenos de espinacas y ricota (16,5). Y cuentan con unos atractivos postres, entre los que destacan los tradicionales panqueques argentinos, un sugerente tocinillo de cielo, tarta de queso de cabra, realmente sabrosa, y un menjar blanco mallorquín (6,5/7,5). Especial el pan de algarroba, y excelente el aceite hojiblanca de los Omeya, cosecha temprana de Montilla (Córdoba).

Provolone con carpaccio de tomate y orégano

Su selección de vinos es clásica y de calidad. Bastantes de la La Rioja Alta, bodega que es siempre garantía, con un buen finca San Martin, Martelo reserva y Viña Ardanza. Tienen también en carta unos cuantos mallorquines que nunca defraudan como Sió, Dues, Pagos de María y 1856, y otros menos frecuentes, como el Habla extremeño o Atalaya a un coste aceptable (multiplican por dos el de tienda). Una satisfacción en esta isla de precios vinícolas desmesuradamente subidos en los restaurantes.

Estupendas, croquetas de cocido y carrillera al Malbec

Mesas con bajoplatos y servilletas de papel, copas correctas y decoración que ha mejorado tras la última reforma, con grandes cuadros en las dos paredes principales, y una amplia zona para grupos. Buen servicio, buen producto y buena relación calidad/precio.

Solomillo de Angus en su punto

Fina picanha

Tarta de queso de cabra

Bolixe sigue manteniendo un óptimo nivel y es una de las direcciones a tener en cuenta para los amantes de la carne bien tratada en la capital palmesana. Ofrecen servicio de comida recién hecha para llevar y buen menú de mediodía. Y han sido, además, muy innovadores. De los primeros restaurantes donde se puede pagar con criptomonedas (desde 2013) y, ahora, con NFT (tokens no fungibles en inglés), que permite beneficiarse de muchas opciones de productos del establecimiento.