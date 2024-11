Can Company y su cerdo negro mallorquín

La empresa mallorquina agrícola-ganadera Can Company centró su trayectoria en las razas autóctonas y variedades tradicionales isleñas hace más de sesenta años. Desde frutas y hortalizas, especialmente patata de calidad para la exportación, a la producción y comercialización de cereales, harinas y piensos, que luego alimentan su propia cabaña ganadera. De ésta última cabe destacar su especialización en las razas autóctonas, en especial el cerdo negro mallorquín del cual son el mayor productor isleño. Con ellos elaboran un nutrido abanico de embutidos de alta calidad y reconocido prestigio, bajo la dirección maestra del charcutero Xesc Reina.

Recientemente ha sido acreedora de un premio que constituye un honroso y grato reconocimiento para la diversificada trayectoria de la excelencia de su proyecto empresarial. Se trata del singular nombramiento de Migliori filiera di suino Nero Europeo (Mejor ganadería de cerdo negro europeo). Dicho título le fue otorgado por la prestigiosa Guida Salumi d’Italia 2025 (Guía de Embutidos Italianos 2025) y su entrega tuvo lugar en el Teatro Giuseppe Verdi de Busseto.

Este prestigioso catálogo de embutidos no solo italianos, sino de toda Europa, se ha editado por sexta vez, ahora bajo la dirección de Sabatino Sorrentino, siendo publicado por Maretti Editore. Su principal atractivo reside en que no solo se limita a los embutidos, sino que sus valoraciones consideran cuanto rodea al mundo charcutero. Atienden no solo a las condiciones ambientales en que son criados los animales o su atención y bienestar, sino también a la sostenibilidad de las tierras donde son alimentados, así como el uso reducido de herbicidas y abonos químicos.

En esta sexta edición se evaluaron más de dos centenares de productores, de cuyas elaboraciones sesenta productos obtuvieron los codiciados ‘5 Pins’ que constituyen el máximo reconocimiento a la calidad. A ellos se suman los premios especiales para las mejores entidades manipuladoras del sector, incluyendo la ‘Mejor Charcutería de Italia’; la mejor ‘Lista de embutidos’; el ‘Premio a la Trayectoria’ o el ‘Mejor maestro trinchante’. Cuentan también con premios dedicados a Embutidos DOP e IGP; Bienestar Animal y al Cerdo Negro Ecológico, Italiano y Europeo.

El director de la publicación destacó el compromiso de Can Company en la preservación de la agricultura y el medioambiente. Según sus palabras «Can Company sobresale por su proyecto, convirtiéndose en una de las explotaciones de porc negre de Mallorca en régimen extensivo mayores de Europa, centrando sus actividades de sostenibilidad en cada fase del proceso productivo. La Guida Salumi, dijo, desea reconocer con su premio el ejemplo que Can Company representa para la Unión Europea con su modelo circular aplicado a la agricultura y la ganadería».

Podríamos afirmar que el diploma equivale a una categoría mundial, ya que los embutidos del Viejo Continente siguen detentando la primacía en todos los campos charcuteros y la rama italiana mantiene su título de mater et magistra. Lo cierto es que a partir de ahora Can Company se cuenta ya entre las explotaciones agrícolas europeas más destacadas y prestigiosas.