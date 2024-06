Mallorca no escapa de la ‘street food’: una guía por las mejores ‘food trucks’

Aunque pudiéramos pensar que los Food Truck, tal y como los conocemos en la actualidad, es una tendencia en auge de estos últimos años, la realidad es que estos pequeños y originales restaurantes móviles tienen una larga historia de más de 100 años, que se remonta al siglo XIX en Estados Unidos.

Los gurús en este tema coinciden en que los primeros en aparecer fueron los Chuck Wagon, cuya invención se le atribuye al ganadero Charles Goodnight, quien en 1866, al transportar ganado desde Belknap (Texas) a Denver (Colorado), reconvirtió una carreta en una especie de cocina móvil para llevar provisiones. Los Chuck Wagon respondían a la necesidad de llevar alimento para los cowboys que realizaban una ardua labor en tales jornadas. Su diseño fue copiado y su uso se extendió a las travesías de arreo de rebaños en boga en esa época.

La evolución continuó en Estados Unidos con los carritos de helado Goog humor en plena ley seca, y junto a la depresión llegaron los revolucionarios carritos de salchichas de Oscar Mayer, bautizados con el nombre de Wienermobile. El primero de ellos fue creado por el sobrino de Oscar Mayer en 1936. El punto de inflexión llegó en 1974 con Raúl Martínez y sus carritos de tacos; a partir de ese momento se fue asentando en la cultura street food.

La crisis económica del año 2008 consiguió que se instalaran definitivamente en América. En España, llegaron unos años más tarde de la mano del cocinero donostiarra Koldo Royo, catalogado como el chef pionero del Food Truck en el país. De este hecho, en una entrevista publicada por este diario en el año 2015, comentaba: «La prueba de que no me equivoqué está también en que si hace tres años estaba solo, ahora hay más de 500».

Aquí y ahora, para todos los gustos y bolsillos

Ya en el año 2016, en el libro Food Trucks, cocina sobre ruedas, publicado por la catalana Rosanna Carceller, se les presentaba como un auténtico fenómeno en España. En su obra, la primera sobre food trucks que se publicó en España, Canceller hace una aproximación a esta forma de ocio gastronómico. Repasa los factores que explican el boom y la legislación española. Además, da consejos a los emprendedores, descubre algunas historias que se esconden detrás de esos vehículos que ruedan con la cocina a cuestas y muestra la variedad de su propuesta gastronómica.

Aquí y ahora, están por todos lados, en grandes y pequeñas ciudades, regentado por hábiles emprendedores o por chefs de reconocido prestigio. Nombres tan conocidos como Dabiz Muñoz, con tres estrellas Michelin y todo un astro del panorama gastronómico que arrasa con sus restaurantes DiverXo, StreetXo, GXo y RavioXo, apostó también por la street food. Bajo la firma ‘El GoXo’, una cadena de comida a domicilio que el chef fundó en 2020, inauguró el primero de ellos. Y desde finales de 2023 rueda por toda España con su nuevo proyecto «jugoso, sabroso y extrahiper-crujiente»: Pollos Muñoz, el corral del GoXO. Tan solo seis platos conforman una propuesta tan sabrosa como accesible. Basta con echar un ojo a sus redes para seguirle el paso.

Pollos Muñoz, el corral del GoXO, es el más reciente Food Truck del afamado chef Dabiz Muñoz, que está rodando por toda España. Foto: Instagram @pollosmuñoz

La pasión que genera la cocina del Food Truck pica y se extiende. No solo ofrece una oferta gastronómica creativa y accesible, sino que su particular diseño enriquece cualquier espacio. Calles, ferias, mercados, festivales, y hasta celebraciones familiares, ya no son lo mismo sin la presencia de estos restaurantes móviles.

En Mallorca, también nos vamos de food trucks

Como no puede ser de otro modo, la Isla es un edén para la street food. Actualmente, es fácil seguirles la pista. Hay un movimiento vibrante durante todo el año y especialmente en verano donde el tiempo nos acompaña. Los podemos encontrar en festivales, ferias, fiestas, mercados,… Entre los eventos más conocidos donde los food trucks son los grandes protagonistas, se encuentra el festival Beer Fest, que se celebra en primavera en el puerto deportivo de Port Adriano. A partir de allí, la lista es extensa.

Además, se han convertido en una opción ideal para darle un toque diferente a cualquier tipo de celebraciones y eventos. Solo hay que escoger la temática de la celebración, el tipo de comida, contactarlos y ¡listo! Ya están allí en tu terraza o jardín junto a su chef dispuestos a atender a tus invitados con ricas elaboraciones hechas al momento. En Mallorca, hay tentadoras opciones para todos los gustos, con platos tan irresistibles como creativos. Indivisible Gastrotruck, por ejemplo, seduce paladares allá donde va con su pulled pork casero macerado con salsa de ostras que sirve acompañado de salsa de yogurt con kimchi y pico de gallo sobre un pan brioche.

Por su parte, el Food Truck Es Porc Negre; finalista del Mejor Bocata en Horeca Mallorca 2024, sorprende con su porchetta artesana. Se puede elegir servida con provolone, mostaza, miel y cebolla caramelizada, entre otras ricas elaboraciones. No solo la rica comida artesana con ingredientes locales está a la orden del día por pueblos y calles de Mallorca, también la alta cocina como la que ofrece el ya muy conocido Food Truck Variat. Tacos, quesadillas y burritos mexicanos, o la irresistible repostería creativa de Anita Cakes forman parte de una oferta que crece a un ritmo acelerado. Atento a las redes, ¡y los encontraréis seguro!