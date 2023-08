Mi amistad con el cocinero mallorquín José Cortés (1974) viene de lejos y siempre ha estado unida a una botella de AOVE, en concreto de los integrados en Oli de Mallorca. Cortés, presidente de ASCAIB desde 2021, es formador y asesor gastronómico, además es un firme defensor del producto local. Desde hace unos años colabora con Treurer elaborando los platillos que ofrece esta marca de aceite en las diversas actividades que organiza Oli de Mallorca. La amistad que se ha forjado entre la familia Miralles y el cocinero se consolidó en junio, cuando Cortés se convirtió en el chef del recién abierto agroturismo en la finca Treurer. El cocinero, que tiene como lema «cocinar es vivir», no puede ocultar que se encuentra muy bien creando platos con el AOVE de Treurer, un aceite 100% de la variedad arbequina.

Los martes y jueves ofrece un menú de tapas y una barbacoa, respectivamente. Los sábados es el día más especial, Cortés prepara un menú degustación que elabora en solitario según lo que encuentra ese día en el mercado. Un menú muy cuidado en el que el aceite Treurer está presente del aperitivo al postre. Estas cenas, que Miquel Miralles prefiere calificar de experiencia gastronómica, se complementan con una cata de aceite, visita guiada a los olivos o la almazara, están abiertas a las personas que no están hospedadas en el agroturismo siempre con reserva previa. De los platos servidos, destacaría las croquetas de camaiot e hinojo; coca de AOVE Treurer y algarroba con pimientos asados, figatela de Can Company y polvo de aceite y la ensaimada de Can Salem con cordero a baja temperatura, chocolate picante, un sorprendente ceviche de pera y naranja confitada. Una cena al aire libre con unas vistas preciosas.

Treurer es un proyecto familiar de la familia Miralles que inicia Joan Miralles el año 2000 con la compra de la finca, ubicada en Algaida. En 2006 plantaron 3.500 olivos de variedad arbequina y el primer aceite se obtuvo en 2010. En 2022 Joan Miralles cede el testigo a su hijo Miquel y a su nuera Sonia Gutiérrez. A principios de año pusieron en marcha una tafona con la que extraen todo el aceite y en junio el agroturismo, un hotelito de ocho habitaciones que acoge a turistas de muy diversas nacionalidades.