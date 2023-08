La nueva filosofía culinaria de Andreu Benítez (Palma, 1984), los nuevos platos que salen de su cocina apetecen cualquier día del año, pero más aún en este tórrido verano que estamos padeciendo de Oriente a Occidente. El dos de agosto escuché que ese día se habían agotado los recursos naturales de la tierra para todo el año. Los negacionistas deberían hacérselo mirar o dar una solución coherente. El cocinero afirma sonriente que cada vez le gusta más la verdura y que come cada vez menos carne y pescado.

Para llegar hasta aquí, este cocinero con cara de niño y que irradia felicidad por los cuatro costados ha trabajado mucho. Sus inicios en Can Bordoy en 2018 fueron duros, incluso llegó a pensar en tirar la toalla. Menos mal que no lo hizo, la pandemia le fue muy bien a Andreu. En esas fechas conoció el movimiento Plant Forward, es decir la alimentación basada en plantas y se involucró totalmente, recuperando el concepto creativo de Botànic. De hecho, el restaurante de Can Bordoy es el primer Plant Forward que se abrió en Mallorca, en el que lleva a cabo una cocina sofisticada y exótica que gusta mucho y triunfa entre los residentes y visitantes. En Lassala, ubicado en el hotel Posada d’es Molí (es Pil·larí), Benítez ofrece la versión precursora de Botànic.

Es decir, una cocina aparentemente más sencilla, pero no os confundáis. En Lassala podéis probar de forma más informal una cocina mestiza, viajera, interpretaciones de aquí y allá con los vegetales como protagonistas y actores secundarios que aparecen en las brochetas y en los ricos arroces, todo para compartir. Una cocina en la que el fuego, las brasas, el carbón, el aroma con el que el humo impregna verduras, ensaladas, brochetas de carne y pescado, así como divertidos postres son los protagonistas. Mención especial merece el apartado de ensaladas. No paséis de largo como suelo hacer yo. Nada de una insulsa hoja de iceberg, tomate, cebolla y algo de aguacate.

En Lassala las ensaladas deberían bautizarse con otro nombre, están riquísimas y llenas de sabor, en especial del Oriente Mediterráneo. Nos encantó la Libanesa: Hummus de garbanzos, calabaza asada, tabulé de pimiento rojo, fresas, cebolla roja, ensalada de perejil y menta y garbanzos crujientes. No se quedó atrás la turca: labné de cabra con zumaque, mutabal de berenjena, granada, salsa de sésamo y hojas frescas de hierbabuena. También tomamos coliflor asada rebozada de especias y salsa de sésamo y cúrcuma. Asada en el Josper también comimos una berenjena glaseada con miso, sésamo y cilantro. En la robata hacen unas brochetas muy bien aderezadas, nos gustaron mucho la de pollo marinado en cacahuete y cilantro, así como la de presa ibérica a la vietnamita. Imposible olvidar lo bien que nos atendieron en sala, dirigidos por Arantxa Fernández. La cocina está encabezada por el chef colombiano Andrés Moriano, alumno aventajado de Benítez.