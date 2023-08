Sangría de cava, tradición con un toque de lujo

Si se le pregunta a alguien que no es español qué es lo primero que le viene a la mente cuando se trata de España, lo más probable es que responda paella y sangría. Si bien me encanta una buena paella, no soy una gran fanática de la sangría. Prefiero el vino tinto ‘tal cual’, sin frutas ni hielo. Esto era así hasta que alguien me ofreció ‘sangría de cava’. ¡Me encantó todo de esta bebida veraniega! Las burbujas, el sabor fresco, incluso la adición de fruta y hielo.

Según algunas investigaciones, el registro más antiguo que habla sobre la sangría deriva del diccionario del padre Esteban Torres que explica que la sangría era «una bebida inventada por los ingleses que se toma mucho en las colonias inglesas y francesas de América». Los ingleses denominarían a esta bebida sangaree. Hoy en día, es importante mencionar que el reglamento n.º 251/2014 de la Unión Europea regula que solo los productores de España y Portugal pueden denominar ‘sangría/sangría’ a su producto, mientras que los países ajenos usarán ‘bebida aromatizada a base de vino’. El cava, que se elabora en España, principalmente en Catalunya, cuenta con una Denominación de Origen Protegida (DOP) y se elabora con uvas de variedad macabeo, xarel·lo y parellada, además de otras como malvasía o chardonnay. Terminada la lección de historia, la sangría de cava se ha convertido en los últimos años en una tendencia que se ha extendido por bares y chiringuitos de toda la costa española, incluso aquí en Mallorca. De hecho, he probado una sangría de cava muy rica este pasado fin de semana en Karibu, un bar debajo de mi casa. Para mí es una bebida perfectamente refrescante para estos días de calor extremo que estamos viviendo este verano, sin demasiado alcohol para que no dé dolor de cabeza al día siguiente. Según CataTú, la receta para realizar una buena sangría de cava para 4 personas, es:

-1,5 Litros de cava

-Zumo de 3 naranjas

-100 ml de ginebra

-80 ml de licor de naranja seco Mascaró.

-Zumo de medio limón.

-Cáscara lavada de una naranja.

-Frutas de temporada como melocotones, nectarinas, fresas, melón, manzanas o plátanos.

Antes de consumir, poner la sangría en jarras con abundante hielo.