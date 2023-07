Es Racó d’es Teix echa el cierre en Deià

Los propietarios del restaurante Es Racó d’es Teix, en Deià, han decidido echar el cierre y poner punto final a una excelente etapa en el mundo de la restauración tras más de 20 años destacando por sus propuestas culinarias. El chef Josef Sauerschell y su esposa, Leonor Payeras, abrieron el establecimiento a mediados de 1999 y meses después la Guía Michelín le concedió una estrella, galardón que mantuvieron hasta el año 2021 de manera ininterrumpida.

Ese año Josef Sauerschell decidió enviar una carta a Michelin España para renunciar a la estrella. En la misiva, tras agradecer la confianza de la guía durante esos cuatro lustros, el chef esgrimió los motivos de la renuncia a la estrella. «Me considero humilde y tradicional, incluso un poco de la vieja escuela. He visto cambiar el mundo de la gastronomía y yo mismo siento que me he quedado atrás. Tengo la impresión de que mi cocina no siempre armoniza con las nuevas técnicas y modas culinarias».

En declaraciones a Ultima Hora señaló entonces que «tengo 66 años y, hablando en plata, empiezo a estar cansado». Es Racó d’es Teix, además de otros galardones gastronómicos, consiguió fidelizar una gran clientela.