Marc Fosh y Numanthia l Maria 5 Beach

l 1 k. de mejillones

l 1 trozo de 2 dedos de jengibre fresco

l 1 limón

l ½ cucharada de pimentón picante y dulce

l ½ cucharadita de laurel y clavo molido

Limpiar los mejillones de barbas y pasar bajo el grifo para que no pierdan el sabor a mar. Ponerlos en una cacerola amplia junto con el limón troceado, el jengibre pelado y picado, la mezcla de pimentón y la de laurel y clavo. Poner una tapadera que encaje bien para evitar que se escape el vapor. Colocar sobre fuego vivo unos 2 minutos. Cruzar un trapo sobre la tapadera y cubrir las asas. Coger por las asas la cacerola con ambas manos y sacudir para que los mejillones cambien de lugar. Mantener en el fuego unos 2 minutos más, justo hasta que los mejillones se abran, ya que sino se pasarán. Volcar rápidamente en una fuente profunda sin dejar caer el caldito que habrán soltado. Repartir el caldito, previamente colado, en boles para que cada comensal bañe el mejillón con la concha y llevárselo a la boca. Cuando digo al vapor me refiero a que no pongo ningún líquido en la olla donde cuecen los mejillones. Importante es que la tapa de la olla encaje bien y no deje escapar el vapor. Los mejillones sueltan un abundante y fantástico caldillo con sabor a mar, si nos sobra lo podemos congelar y emplear en sopas o arroces. Y un apunte, los mejillones, al igual que el resto de bivalvos, no necesitan añadirles sal, ellos ya tienen la necesaria. Me encanta comer estos mejillones con unas buenas patatas fritas con ajos.