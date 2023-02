El Aljub de Es Baluard Museu d’Art Contemporani fue este viernes el escenario de la Nit de l’Oli, un acto organizado por la Denominació d’Origen Oli de Mallorca para presentar la añada 2022/2023, que contó con la presencia de la consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Mae de la Concha, y el conseller de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Jaume Alzamora.

«La Nit de l’Oli nos permite poner en valor nuestros AOVE, así como el compromiso de nuestros elaboradores con el consumidor en cuanto a la calidad y procedencia del producto», declaró el presidente de la DO Oli de Mallorca, Joan Mayol. El numeroso público asistente tuvo la oportunidad de degustar el abanico del AOVE de Mallorca a través de catas y degustaciones, en las que descubrieron los diferentes matices que se obtienen de la variedades de oliva picual, arbequina, empeltre y mallorquina.

En relación a la comercialización del año pasado, Mayol señaló que, «no solo nos hemos recuperado del bache que supuso la pandemia, si no que se ha conseguido vender más Oli de Mallorca que nunca. Aún así, el hecho de que el consumo de Oli de Mallorca represente menos del diez por ciento del aceite de oliva virgen extra que se consume en Mallorca, indica que aún nos queda mucho camino por hacer».

Mayol también habló sobre la temporada actual, un verdadero reto para los productores: «Los elaboradores afrontan una temporada complicada, por la baja producción y por el constante incremento del coste de productos agrícolas, de la energía y también de los envases, que dificulta poder mantener los precios de venta sin afrontar pérdidas».

Además de informar sobre el estado de la producción y la comercialización de los aceites con denominación de origen de la Isla, se aprovechó la ocasión para entregarle un diploma a la marca sollerica Suc de Cel, como reconocimiento a la obtención de la medalla de oro en los Top 10 Olive Oil Awards Biofach, un certamen celebrado en pasado mes de agosto en la ciudad alemana Nuremberg.

En esta edición del evento participaron los productores de aceite con sello de calidad mallorquina Aubocassa, Es Verger, LA Son Miranda, Oli Solivellas, Oli Verderol, Olis Sóller, Reis de Mallorca, Sa Cadernera, Sa Madoneta, Son Catiu, Son Matge, Son Mesquidassa, Son Mir, Son Moragues, Son Nadal y Treurer. Además, también se sumaron al acto las marcas con sello de denominación de origen balear DO Oliva de Mallorca, DO Queso Mahón-Menorca, IGP Ametla de Mallorca, DO Binissalem, DO Pla i Llevant, IGP Sobrassada de Mallorca, IGP Vi de la Terra de Mallorca y Pa d’Aquí, las cuales dieron a probar sus productos