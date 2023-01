Sabores de Mallorca

La gastronomía y el producto local de Mallorca se presentaron este lunes en la XXI edición de Madrid Fusión, en un stand conjunto que reúne un amplio programa con demostraciones gastronómicas. En el stand, de la mano del Departamento de Turismo del Consell Insular de Mallorca, se encuentran el Consejo Regulador de Sobrassada de Mallorca, la DO Binissalem, DO Oli de Mallorca, DO Oliva de Mallorca, IGP Vi Terra de Mallorca, IGP Ametlla de Mallorca, IGP Ensaïmada de Mallorca, y otros productos como Flor de Sal des Trenc, Agromallorca, Tres Caires, Es Garrover de Mallorca, Especias Crespí y Pa d’aquí. Una cita que reunió en su primera jornada una concurrida asistencia de visitantes y profesionales del sector, ávidos por conocer las novedades y tendencias culinaria.

De la mano de la asociación de cocineros Ascaib, con su presidente José Cortés al frente, se llevaron a cabo diferentes showcookings. La primera degustación, en el stand de Mallorca, corrió a cargo del Consejo Regulador de Sobrasada de Mallorca, con una cata comentada por José Cortes. Seguidamente, el chef del restaurante La Fortaleza, del hotel Cap Rocat, David Méndez, ganador de la Oleo Tapa 2022, preparó su tapa premiada, cocarroi con espuma de su masa y Oli de Mallorca. Durante la creación, David Méndez fue comentando su elaboración e ingredientes, paso a paso. Durante esta edición Oli de Mallorca está presente en el stand con aceite de oliva virgen extra en una barra de cata que ofrece hasta diez referencias diferentes de productores de la Isla. David Méndez elaborando el ‘cocarroi’ con espuma de su masa y Oli de Mallorca. El chef Rodrigo Vallejo preparó Mejillón tigre de plancton y verduras marinas, con cortezas sufladas de Almendra de Mallorca. Por su parte, Enrique Erazo elaboró Cannoli crocante de algarroba relleno de porc negre de Mallorca, coliflor ahumada y dátiles. Miquel Serra cocinó la tapa ‘Descubriendo la algarroba’, con hojas de isomalt, bombón de algarroba de Mallorca, crumble de almendra de Mallorca, y Flor de Sal de pétalos de rosa con pimienta Shechuan. Un placer para los paladares más exigentes, todos ellos acompañados por vinos de distintas bodegas de la Isla. La jornada de hoy arrancará con un desayuno a base de Pa de xeixa, Oli de Mallorca, tomate de ramallet y oliva de Mallorca, así como elaboraciones de los chefs José Cortes, Marga Brunet, Rodrígo Vallejo y Juan Pinel, todas ellas preparadas con productos de Mallorca.