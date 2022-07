El melocotón es una de las frutas veraniegas por excelencia, pese a que se puede comer en almíbar durante todo el año, entre mayo y septiembre es su temporada de consumo. Con piel de terciopelo tiene su origen en China, donde la llaman la fruta de la inmortalidad. Cuenta la leyenda que una poderosa diosa poseía un jardín en el que cultivaba melocotoneros, cuyos frutos otorgaban la cualidad de vivir para siempre a quien los comía. Aunque los hechos son que los melocotones están repletos de propiedades beneficiosas para nuestro organismo.

Beneficios

Los melocotones contienen vitaminas A, C, B1, B2 y B6, minerales: potasio, fósforo, magnesio, calcio, azufre, cloro, manganeso, cobre y hierro; y betacarotenos que son antioxidantes y contribuyen a mejorar el sistema inmunológico. Además, son ricos en fibra lo que ayuda a mejorar el tránsito intestina. Tienen un gran contenido en agua, alrededor de un 86% y apenas poseen materia grasa. Tiene un efecto positivo para las personas con tensión alta, debido a su alto contenido en potasio y a su bajo aporte de sodio.

Curiosidades

Además de los innumerables beneficios para la salud que poseen, aquí te dejamos algunas curiosidades sobre los melocotones. ​Cuanto más frescos y maduros estén, más antioxidantes contienen, de hecho, la piel que es comestible, es la parte con más antioxidantes. Los melocotones pueden aguantar más de una semana en la nevera, y más si no se guardan apilados. Si tiene manchas marrones, mejor no comerlo, también evita los que son verdes, aún no están maduros.

Platos con melocotones

Si bien esta fruta se puede comer sola como desayuno, merienda o postre, el melocotón puede incorporarse en una gran cantidad de platos a los que les aportará un toque dulce-salado. Por ejemplo, se puede introducir en ensaladas, tostadas, zumos, batidos, salsas y vinagretas, mermelada, pasteles, helados u orejones, para consumir esta fruta una vez esté seca. Una receta muy sencilla es la ensalada Caprese con melocotón, para ella mezclaremos: mozzarella, tomates, melocotón, albahaca, sal, aceite de oliva y vinagre de Módena. También, podemos añadirle melocotón al gazpacho para obtener un refrescante plato. Un aperitivo con éxito asegurado es el melocotón a la plancha con jamón serrano. A modo de guarnición se puede servir el melocotón junto con unas brochetas de pato marinado, por ejemplo. Finalmente, la opción vegana será una tostada de pan de centeno con tofu y melocotón.