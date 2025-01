Con la llegada del invierno, muchas personas optan por dormir con calcetines para mantener el calor durante la noche. Esta práctica, aunque común, ha sido objeto de estudio para determinar sus efectos en la calidad del sueño y la salud en general.

Beneficios de dormir con calcetines

Investigaciones recientes han señalado que el uso de calcetines durante el sueño puede tener efectos positivos en la calidad del descanso. Un estudio realizado por la Facultad de Ecología Humana de la Universidad Nacional de Seúl encontró que los participantes que dormían con calcetines se dormían más rápidamente, aumentaban el tiempo total de sueño y reducían los despertares nocturnos. Estos resultados sugieren que mantener los pies abrigados facilita la vasodilatación, proceso que ayuda a regular la temperatura corporal y favorece la conciliación del sueño.

Además, expertos afirman que, en invierno, cuando la temperatura corporal desciende durante la noche, los calcetines actúan como termorreguladores, ayudando a conciliar mejor el sueño y evitando el contacto directo con sábanas frías.

Precauciones a tener en cuenta

Sin embargo, no todo son ventajas. Advierten que dormir con calcetines puede aumentar la humedad en los pies, creando un ambiente propicio para la proliferación de hongos y bacterias. Para mitigar este riesgo, es esencial utilizar calcetines limpios y de materiales transpirables, como el algodón, y asegurarse de que no estén demasiado ajustados para no dificultar la circulación sanguínea.

Asimismo, un estudio reveló que los calcetines usados durante todo el día pueden acumular una cantidad significativa de bacterias. Por ello, se recomienda cambiar a un par limpio antes de acostarse para mantener una buena higiene y prevenir posibles infecciones.