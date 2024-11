El otoño es una época del año en la que enfermedades y virus proliferan entre la población. La bronquitis es una de esas afecciones que afectan tanto a niños como a adultos cuando las temperaturas bajan. Según el Instituto Nacional de Corazón, Pulmones y Sangre de Estados Unidos, se caracteriza por afectar a las vías respiratorias de los pulmones, llamada bronquios, se inflama y provocan tos, a menudo con la producción de mucosidad. Para prevenir la bronquitis, el laboratorio Cinfa comparte algunos consejos.

La infección se puede contraer por dos tipos de infecciones, viral o bacteriana. Por lo tanto, la primera recomendación es lavarse las manos con frecuencia. En concreto, se deben limpiar con agua tibia y jabón durante al menos quince segundos. Asimismo, recomiendan protegerse del frío, evitando en medida de lo posible los cambios bruscos de temperatura. Por otro lado, animan a vacunarse contra la gripe. Especialmente, si la persona pertenece a un grupo de riesgo: mayores de 64 años, embarazadas y enfermos pulmonares crónicos.

Según explican desde el laboratorio, el tabaco inflama e irrita los conductos bronquiales, lo que puede desencadenar en una bronquitis aguda. Otra consecuencia que se puede desarrollar en los fumadores es la bronquitis crónica, que es un síntoma frecuente. También, es posible contraer esta afección por la exposición pasiva al humo. Por lo que, no fumar es determinante para evitar la enfermedad. De igual manera, recomiendan tomar precauciones si se vive expuesto a ambientes contaminados por gases, polvos o sustancias químicas. Más concretamente, proponen el uso de mascarilla.

Todos estos consejos estaban enfocados a la prevención, en caso de sentir que la bronquitis empieza a aparecer, los expertos del laboratorio recomiendan otras medidas de alivio. Para evitar que se desarrolle, ponen especial hincapié en el consumo de muchos líquidos hidratantes, como bebidas sin cafeína, agua, zumos de frutas, infusiones, caldos y sopas. Además, ayudan a diluir los mocos y a mantener las membranas bronquiales húmedas. De igual manera, proponen el uso de humificadores para eliminar los ambientes secos, que provocan tos.

Por último, en caso de contraer bronquitis, señalan que lo mejor es acudir a un profesional sanitario y evitar la automedicación. Se debe prestar especial atención a los jarabes para la tos, ya que no están recomendados si la tos produce expectoración, ya que ayuda a limpiar la mucosidad del árbol bronquial de manera más rápida, por lo que no conviene erradicarla. Si los síntomas no disminuyen o desaparecen en unas semanas, es importante acudir a una cita médica para que el profesional prescriba un tratamiento adecuado.