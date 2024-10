El próximo cambio de hora de invierno se aproxima, y muchos se preguntan si deben ajustar manualmente la hora en sus dispositivos electrónicos. El cambio se realizará el último domingo de octubre, cuando los relojes se retrasen una hora, marcando el final del horario de verano. Aunque es un proceso conocido por todos, la tecnología actual ha hecho que esta tarea sea más sencilla que nunca. Sin embargo, ¿realmente nuestros móviles y ordenadores hacen el ajuste automáticamente?

¿El móvil cambia la hora de manera automática?

La respuesta corta es sí, en la mayoría de los casos. La mayoría de los teléfonos móviles, ya sean Android o iPhone, están configurados para cambiar la hora automáticamente siempre y cuando se tenga activada la opción de "Ajuste automático de fecha y hora". Esto se debe a que los móviles se sincronizan con los servidores de la red, los cuales actualizan la hora de acuerdo con la zona horaria configurada en el dispositivo.

Para asegurarte de que tu móvil hará el cambio correctamente, puedes seguir estos pasos:

- En Android: Ve a "Ajustes" > "Fecha y hora" y asegúrate de que la opción "Fecha y hora automáticas" esté activada.

- En iPhone: Dirígete a "Ajustes" > "General" > "Fecha y hora" y verifica que la opción "Automáticamente" esté marcada.

En la mayoría de los casos, si estas configuraciones están activadas, no deberás preocuparte por cambiar la hora de forma manual. Sin embargo, si has modificado estos ajustes o estás en una zona horaria que cambia de manera irregular, es recomendable revisar la configuración para evitar sorpresas al despertar.

¿Qué sucede con el ordenador?

Los ordenadores modernos, tanto portátiles como de escritorio, también tienen la capacidad de ajustar la hora automáticamente, siempre y cuando estén conectados a internet. Los sistemas operativos como Windows y macOS suelen estar programados para sincronizar la hora con servidores de tiempo en línea, lo que les permite realizar el cambio de horario de forma precisa.

Para verificar que tu ordenador está configurado correctamente:

- En Windows: Ve a "Configuración" > "Hora e idioma" y asegúrate de que la opción "Ajustar la hora automáticamente" esté activada.

- En macOS: Ve a "Preferencias del sistema" > "Fecha y hora" y confirma que la opción "Ajustar fecha y hora automáticamente" esté seleccionada.

Si tu ordenador no está conectado a internet, puede que necesites ajustar la hora manualmente. Sin embargo, una vez que se conecte, debería actualizarse automáticamente si las opciones mencionadas están habilitadas.

¿Qué pasa si no se actualiza la hora?

En algunos casos raros, es posible que los dispositivos no realicen el cambio de hora debido a problemas de configuración, falta de conexión a internet o errores en el software. Si notas que tu dispositivo no ha cambiado la hora después del ajuste, es recomendable realizar una actualización manual o reiniciar el equipo. También es importante tener en cuenta las zonas horarias; si has viajado recientemente o cambiado la configuración de tu dispositivo, asegúrate de que esté ajustado correctamente para tu ubicación actual.