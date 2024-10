El mes de octubre viene cargado de novedades en las estanterías de Mercadona. La cadena de supermercados da la bienvenida al otoño, proponiendo dulces para Halloween y productos pensados para la estación. Además, ya llegan todos los preparativos para recibir la Navidad, como pueden ser turrones, packs de regalos y calendarios de adviento. Con esto, las novedades vienen cargadas de sorpresas y productos variados. Descubre los sietes artículos que se han incluido en el catálogo de Mercadona durante el comienzo de este mes.

1. Ensalada de pollo

En primer lugar, en la sección de comida preparada, Mercadona ha lanzado un nuevo plato: la ensalada de pollo, queso y frutos secos. La nueva apuesta del supermercado está compuesta por una base de brotes de espinacas, lechuga verde, lechuga roja, pollo asado, tomates cherry, queso fresco, mezcla de frutos secos y fruta desecada. El bol preparado se encuentra a la venta por 4 euros. A pesar de no incluir salsa, en el supermercado ofrecen una mini talla de los aliños clásicos, están encima de la nevera en la que se encuentra. Entre ellos, se pueden encontrar aceite de oliva virgen extra, sal y vinagre.

2. Naranja con chocolate negro

Uno de los productos dulces que ha llegado a las estanterías es la naranja confitada bañada con chocolate negro. De la marca Hacendado, este snack está elaborado sobre una rodaja de naranja endulzada, cubierta con una capa de cacao mínimo 48%. Un postre sin gluten y típico de la época más fría del año, cuesta 2,50 euros la caja. Cada pack de 150 gramos contiene seis unidades. Este caprichos es un bocado perfecto que combina la frescura de la fruta con el sabor intenso de su cobertura.

3. Golosinas de Halloween

Preparando la llegada de la noche más terrorífica del año, Mercadona ha lanzado multitud de golosinas con la temática de Halloween. Estas en concreto se componen de ojos, dedos, cerebros y calaveras dulces. El paquete de 300 gramos tiene un precio de 1,60 euros. En concreto, estas golosinas no cuentan con el azúcar ácido alrededor, sino que tienen un acabado mate. A pesar de estar dirigido a niños, la marca fabricante recomienda que los caramelos de goma no los consuman menores de cinco años.

4. Pack de mini fragancias

De cara al año nuevo, Mercadona ha preparado un lote 12 de sus icónicas fragancias en mini talla recreando el momento de las uvas. El paquete tiene la misma forma que el reloj de la Puerta del Sol y cada frasco está colocado en el lugar de cada hora. Los pequeños perfumes contienen 15 mililitros, un tamaño perfecto para llevar en el bolso o de viaje. En concreto, contiene el aroma de sus eau de parfum: Éclat, Enciende, Bright, Gold, Soirée, The Rose, Enchanted, Amor, Blue, Atracción, Supreme y Sinfonía. Se vende por 26 euros el paquete.

5. Turrón de banoffee

Como era de esperar, los turrones ya están al caer. En Mercadona son expertos en reinterpretar los clásicos, como esta tableta de turrón de banoffee. El dulce navideño ha adoptado el sabor del pastel inglés hecho con plátanos, crema y tofi en una base de galletas de mantequilla. El de Hacendado está elaborado con chocolate con leche, relleno de crema de caramelo, galleta y plátano en polvo. La porción de 150 gramos está a la venta por 2 euros. Si bien, el año pasado este producto solo estuvo disponible en algunas tiendas, ahora está al alcance de todos los clientes.

6. Surtido bombones

Continuando con la temática dulces navideños, la cadena de supermercados ha creado un surtido de bombones con sabor a galletas icónicas de la marca. El paquete contiene un variado con un total de 27 bombones, cada uno cuenta con su envoltorio individual y se pueden identificar su contenido por su color. Los amarillos y naranjas son bombones de Caocream, un bocado de chocolate con leche con un relleno de trocitos de galleta estilo Oreo. El paquetito blanco y naranja contiene bombones de Roditas, las galletas al estilo Filipino, con recubrimiento de chocolate blanco. Y el envoltorio morado y naranja tiene sabor Animadas, las que se parecen a las galletas Tostarica. El paquete cuesta 3,50 euros.

7. Calendario de adviento

La cadena de supermercados valenciana ha hecho realidad los sueños de las amantes del maquillaje. El calendario de adviento Happiness is in the little things está compuesto una caja de color verde claro cerrada con un lazo. Se trata de un producto de perfumería que cuenta con unidades limitadas. En total, tiene 24 productos de belleza entre los que se encuentran un corrector, sombra de ojos, pinceles, lacas de uñas, pintalabios, colorete y mucho más. También cuenta con un antifaz y un neceser entre sus sorpresas. La caja se vende por 24 euros.