Estas son las 10 canciones más 'top' del verano 2024

El verano 2024 nos trae una variada selección de canciones que están dominando las listas de éxitos y sonando en todas partes, desde chiringuitos de playa hasta fiestas en piscinas. Aquí te presentamos el top 10 de las mejores canciones del verano según las principales plataformas musicales y las búsquedas de los usuarios.

1. Potra Salvaje Hard Remix - Isabel Aaiun y Fernando Moreno

Esta canción, originalmente lanzada en 2021, ha resurgido con fuerza gracias al remix de Fernando Moreno, convirtiéndose en un éxito imprescindible para este verano.

2. El Pantalón - Omar Montes, Lola Índigo y Las Chuches

Una colaboración vibrante y fresca que mezcla el estilo urbano de Montes con el toque andaluz de Las Chuches, ideal para animar cualquier fiesta.

3. Si Antes Te Hubiera Conocido - Karol G

Karol G, conocida como 'La Bichota', presenta un merengue moderno que ha conquistado las pistas de baile y las listas de reproducción con su estilo único y letras románticas.

4. Santa - Rauw Alejandro, Ayra Starr y Rvssian

Este tema combina afrobeat, dancehall y reggaeton, creando un sonido irresistible que invita a bailar y disfrutar del verano.

5. Guay - Ozuna y Bad Gyal

Una colaboración que fusiona reggaeton, dancehall y pop, perfecta para bailar y disfrutar del verano con energía y estilo.

6. He Knows - Camila Cabello y Lil Nas X

Un tema que mezcla hiperpop y avant-pop, aclamado por la crítica y con una química única entre ambos artistas.

7. Texas hold ’em – Beyoncé

Beyoncé sorprende con una canción que fusiona su estilo característico con el country, ideal para cualquier ambiente veraniego.

8. Espresso – Sabrina Carpenter

Un tema que captura la esencia del verano con una energía contagiosa y una mezcla de nostalgia y alegría.

9. Lunch – Billie Eilish

Billie Eilish se aleja de su estilo oscuro con esta canción optimista y pegadiza, celebrando el amor verdadero y el espíritu veraniego.

10. Bobby Sox – Green Day

Green Day nos trae un tema que revive el espíritu del rock, recordándonos por qué siguen siendo una referencia en la música alternativa.

Estas canciones no solo lideran las listas de éxitos, sino que también capturan la esencia del verano, haciendo que cada momento sea más memorable con sus ritmos y letras pegajosas. Si aún no las has escuchado, ¡es el momento de añadirlas a tu playlist y disfrutar al máximo de este verano 2024!