El verano, más allá de ser el momento del año del sol y la playa, también es la época de las plagas. Y es que, a pesar de que los mosquitos o, recientemente, las cucarachas son las que suelen copar la mayor atención de la ciudadanía, también existe otro animal que prolifera en climas cálidos y que siempre nos vista cada verano: las medusas. Estos invertebrados, cuya belleza es igualmente admirada como temida debido a sus filamentos que pueden provocar dolorosas picazones y resquemor, suelen venir en masa a la costa balear fastidiando el día de playa a muchas personas y tiñendo el mar de pequeños puntos blancos. Así, de entre todas las especies que habitual el Mediterráneo, parece ser que hay una de ellas que está tomando el papel protagonista: la medusa ‘huevo frito’.

La Cotylorhiza tuberculata, más conocida por el sobrenombre de medusa ‘huevo frito’ debido a su cabeza amarilla y blanca con un gran bulto en el medio, se trata de una de las especies más comunes del Mar Mediterráneo y cuya picadura, a pesar de no generar normalmente un cuadro leve, puede ser muy molesta y dolorosa. Y es que nuestro mar se trata del caldo de cultivo perfecto para la reproducción de esta medusa, ya que, debido al cambio climático, será esta especie una de las pocas que podrá sobrevivir debido a su gran adaptación.

Es probablemente esta característica lo que haya provocado que en el Mar Menor, en la costa de Murcia, se hayan observado, un gran número de ejemplares en forma de éfiras y metaéfiras, las cuales son, respectivamente, la primera y segunda fase de estos animales y que prometen extenderse en el Mediterráneo e infestar sus aguas de estas medusas.

Y es que estos días también se han observado grandes bancos de medusas huevo frito en la costa de Alicante. Proyecto Mastral, un grupo de personas con el clima como hobbie y con interés en recopilar y registrar datos climatológicos, informó a través de sus redes sociales de grupos de considerable tamaño de medusas estáticas cerca de la costa. «Esta especie no supone riesgo para el ser humano, pues el contacto con ellas apenas produce algo de irritación y sensación de ardor. Es importante recordar que estas medusas están en su hábitat, tienen su función en el ecosistema y no hay que sacarlas a tierra a propósito», recuerdan.

Estos días tenemos la llegada de grandes bancos de medusas a nuestras calas, playas y también a la zona del puerto. Las más abundantes son las llamadas "huevo frito" (Cotylorhiza tuberculata), llamada así por su parecido con esa elaboración culinaria.

Así, con el pasado mes con el aviso en Murcia y ahora en Alicante, pareciera que la medusa ‘huevo frito’ ha venido para quedarse y no sería extraño observar grandes bancos rumiando por la costa balear este verano. Cabe recordar que, si te pica una de ellas, es importante intentar no tocar la zona afectada, puesto que puede empeorar el escozor. Lo mejor es aplicar agua salada para curar la herida y frío para reducir la inflamación, y si eso no funciona, buscar atención médica.